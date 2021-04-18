العراق (إسلام تايمز) - قالت مصادر عراقية اليوم الأحد، إن قوة أمنية تابعة لجهاز الاستخبارات اعتقلت رئيس حزب الحل النائب في البرلمان جمال الكربولي، بتهمة تتعلق بالفساد وتبييض الأموال.