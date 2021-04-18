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الأحد 18 نيسان 2021 ساعة 11:42

مصادر عراقية لـ"إسلام تايمز": اعتقال الكربولي بتهمة فساد مالي

مصادر عراقية لـ"إسلام تايمز": اعتقال الكربولي بتهمة فساد مالي
وأوضحت المصادر في حديث لموقع "إسلام تايمز"، إن "قوة أمنية أعتقلت فجر اليوم الأحد رئيس حزب الحل ومالك قناة دجلة " جمال الكربولي " وشقيقه " لؤي الكربولي " في منطقة اليرموك، بتهم تتعلق بالفساد وهدر المال العام.

وأضافت "الاعتقال جاء بتهم تتعلق بالفساد وتبيض الاموال في منطقة الاربع شوارع بمنطقة اليرموك في بغداد".

هذا وكان رئيس مؤسسة الاصلاح والتغيير الشيخ صباح الكناني قد قال، ان "لجنة مكافحة الفساد القت القبض على المتهم لؤي الكربولي في بغداد بعد كشف ملفات الفساد التي ادين بها بهاء الجوراني الذي تم القاء القبض عليه واعترف بالتهم الموجهة ضده".

 
رقم : 927875
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