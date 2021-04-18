زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب جنوبي ايران

كما جرى تداول مقاطع فيديو عن انهيارات جبلية قرب ميناء عناوة بمحافظة بوشهر جنوب البلاد المطلة على الخليج إثر الزلزال الذي ضرب جنوبي إيران اليوم بقوة 5.9 درجة مقياس ريختر.



من جانبه، قال مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة بوشهر، جهانغيري دهقاني، إن "هناك عدد من المنازل في القرى والأرياف تعرضت لأضرار"، مبيناً "إن قوة الزلزال كانت من النوع الذي شعر به السكان في المحافظات المجاورة، وخاصة في محافظة خوزستان".



وذكرت تقارير إيرانية إن سكان في المقاطعات المجاورة بما في ذلك خوزستان كهكيلويه وبوير أحمد وفارس.



كما أعلن مجتبى خالدي، المتحدث باسم منظمة الطوارئ الايرانية مجتبى خالدي، أنه تم اتخاذ إجراءات لإنشاء ثلاثة مستشفيات ميدانية في المنطقة التي ضربها الزلزال.





