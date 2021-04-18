مفاعل بوشهر النووي لم يتضرر جراء زلزال اليوم

أعلنت دائرة العلاقات العامة في مفاعل بوشهر النووي، الأحد، أن المفاعل لم يصب بأي ضرر جراء الزلزال الذي ضرب محافظة بوشهر جنوبي إيران اليوم بقوة 5.9 على مقياس ريختر.



وقالت العلاقات العامة لمحطة بوشهر النووية إنه "لم تقع أضرار بمحطة بوشهر للطاقة النووية بسبب الزلزال الذي ضرب مدينة غناوة بمحافظة بوشهر يوم الأحد.



وهز زلزال بقوة 5.9 درجة ميناء غناوه بمحافظة بوشهر صباح يوم الأحد، بحسب موقع همشهري أونلاين.



كما شعر السكان بالزلزال في مقاطعتي فارس وخوزستان، وتضررت حتى الآن حوالي عشر قرى في مركز الزلزال.



يشار إلى أن محطة بوشهر للطاقة تم تصميمها وإنشاؤها وفقًا للمعايير والأعراف الدولية وهي آمنة ضد أشد الزلازل في الدولة والمنطقة.