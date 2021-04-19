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الاثنين 19 نيسان 2021 ساعة 01:21

وفاة نائب قائد قوة القدس الإيراني إثر أزمة قلبية

وفاة نائب قائد قوة القدس الإيراني إثر أزمة قلبية
وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري في جانب من البيان الصادر: ببالغ الاسى والالم نعلن للشعب الايراني العظيم وفاة العميد محمد حسين زادة حجازي نائب قائد قوة "القدس" التابعة للحرس الثوري اثر نوبة قلبية، بعد اعوام طويلة من الجهاد والجهود الدؤوبة والمخلصة في مختلف ساحات الدفاع عن الثورة وخدمة الوطن الاسلامي.

وكان العميد حجازي من القادة البارزين خلال اعوام الدفاع المقدس الثمانية (1980-1988) وكان له دور كبير في تنظيم وارسال المقاتلين الى جبهات الحرب والتصدي للحرب العدوانية التي شنها نظام البعث الصدامي وعملاء الاستكبار العالمي ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وبعد فترة الدفاع المقدس تولى الفقيد حجازي مسؤوليات مهمة في الحرس الثوري والتعبئة (البسيج) وفي الاركان العامة للقوات المسلحة من ضمنها قيادة قوات التعبئة لفترة 10 اعوام، ورئاسة اركان الحرس الثوري ونائب القائد العام للحرس الثوري ومساعد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة لشؤون الدعم والاسناد والابحاث الصناعية.

كما كان مسؤولا عن حرس الثورة في لبنان لفترة من الزمن وقدم خبراته الكبيرة في خدمة المدافعين عن المراقد المقدسة ومساعدة جبهة محور المقاومة في مواجهة تنظيم داعش والارهاب التكفيري.

واثر استشهاد الفريق قاسم سليماني، اصدر القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي قرارا عيّن بموجبه العميد محمد حجازي نائبا لقائد قوة "القدس" في يناير 2020  باقتراح من قائد هذه القوة العميد اسماعيل قاآني.
مصدر : وكالات
رقم : 927949
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