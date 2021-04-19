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الاثنين 19 نيسان 2021 ساعة 01:27

وفاة مؤسس شركة أدوبي

وفاة مؤسس شركة أدوبي
وساعد جيشك فى تطوير صيغة المستندات "PDF" وبرنامج الصور الشهير "فوتوشوب"، وأنشأ شركة "أدوبى" 1982، وسمح بنشر صيغة "بي دي إف" في كل مكان حول العالم، وفقًا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وفاة تشارلز جيشك، وضعته مرة أخرى فى مقدمة عناوين الصحف، بعد واقعة تعرضه للاختطاف، تحت تهديد السلاح وتم احتجازه، للحصول على فدية قبل أن يطلق مختطفوه سراحه دون أن يصاب بأذى بعد محنة استمرت أربعة أيام.

ومن جهته قال شانتانو ناراين، الرئيس التنفيذى للشركة، إن جيشك، المعروف على نطاق واسع باسم "تشاك"، "أشعل ثورة النشر المكتبى"، وكتب ناراين في بريد إلكترونى، وأرسله إلى موظفى الشركة: "هذه خسارة فادحة لمجتمع أدوبى بأكمله وصناعة التكنولوجيا، التي كان لعب لها دور الدليل والبطل لعقود".

وفى الرسالة نسب ناراين الفضل لتشارلز جيشك، وجون وارنوك، فى تطوير برامج أحدثت تحول ضخم، بما في ذلك "بي دي إف" و"أكروبات" و"إليستراتور" و"برميير برو" و"فوتوشوب.

وكشفت سبوتنيك، أن الرئيس الأمريكى الأسبق، باراك أوباما، كان قد منح الثنائى الميدالية الوطنية للتكنولوجيا، عام 2009.

وفى عام 1992، تعرض تشاك للاختطاف في حادثة تصدرت عناوين الصحف الوطنية، واحتجز تحت تهديد السلاح في مكتبه واقتيد إلى هوليستر في ولاية كاليفورنيا لمدة أربعة أيام.



 
مصدر : وكالات
رقم : 927951
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