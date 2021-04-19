الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 19 نيسان 2021 ساعة 07:38

قاليباف يؤكد على تمتين العلاقات بين طهران وبلغراد

قاليباف يؤكد على تمتين العلاقات بين طهران وبلغراد
جاء ذلك خلال اللقاء بين قاليباف يوم أمس الاحد، مع وزير خارجية صربيا "نيكولا سكوفيتيش" الذي يقوم بزيارة البلاد حاليا.

ونوه رئيس البرلمان بالعلاقات التي وصفها "عريقة" بين طهران وبلغراد، قائلا : ان كلا البلدين ناضلا دفاعا عن الاستقلال ومكافحة المخططات الاحادية والضغوط الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة الامريكية؛ وداعيا الى تمتين الاواصر الثنائية التي من شانها ان تفضي الى توسيع نطاق التعاون في جميع المجالات بين البلدين.

واشار قاليباف، بان حجم التعاون الاقتصادي الحالي بين ايران وصربيا لا يليق بمستوى علاقاتهما السياسية؛ مؤكدا على ضرورة الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي والزراعي والثقافي والسياحي، في ضوء الطاقات التي يتمتع بها الجانبان.

كما نوه بالعلاقات البرلمانية "المناسبة" التي تجمع ايران بصربيا؛ معلنا استعداد مجلس الشورى الاسلامي على تعزيز علاقاته مع البرلمان الصربي؛ ولافتا الى الدور البناء الذي تضطلع به مجموعة الصداقة البرلمانية بين البلدين في هذا السياق.

الى ذلك، اكد وزير خارجية صربيا ان شعب بلاده يولي احتراما كبيرا الى نضال الشعب الايراني الحافل بالانتصارات من اجل الحفاظ على استقلاله وحريته؛ قائلا : نحن ندرك جيدا الظروف الراهنة في ايران ونعتقد بانها قادرة على اجتياز هذه الظروف بفضل دراية وحكمة القادة الايرانيين.

ساكوفيتش اشاد خلال اللقاء مع قاليباف اليوم، بمواقف ايران الداعمة لسيادة صربيا و وحدة اراضيها؛ مؤكدا ضرورة الانطلاق من العلاقات السياسية لتطوير التعاون الاقتصادي بين دول العالم.

ورحب وزير خارجية صربيا بالتعاون مع ايران في شتى المجالات الصناعية والاقتصادية والزراعية والصحية؛ مصرحا انه نظرا للطاقات التي تتمع بها الجمهورية الاسلامية في صناعة الدواء واللقاحات الطبية، فإن الضرورة تقتضي على تقاسم الخبرات بين البلدين في هذه المجالات ومن اجل مجابهة فيروس كورونا الذي يطال العام اليوم.
رقم : 927979
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هل تفاوضت إيران والسعودية في العراق؟
هل تفاوضت إيران والسعودية في العراق؟
يوم الجيش وقدرات ايران الحاسمة
يوم الجيش وقدرات ايران الحاسمة
19 نيسان 2021
دور الجيش جدير بالتقدير في الدفاع عن البلاد وسائر المجالات
دور الجيش جدير بالتقدير في الدفاع عن البلاد وسائر المجالات
19 نيسان 2021
صورة تجمع الراحل حجازي والشهيد سليماني مع أسرة الشهيد السيد عباس الموسوي
صورة تجمع الراحل حجازي والشهيد سليماني مع أسرة الشهيد السيد عباس الموسوي
19 نيسان 2021
وفاة نائب قائد قوة القدس الإيراني إثر أزمة قلبية
وفاة نائب قائد قوة القدس الإيراني إثر أزمة قلبية
19 نيسان 2021
مصادر عراقية لـ"إسلام تايمز": اعتقال الكربولي بتهمة فساد مالي
مصادر عراقية لـ"إسلام تايمز": اعتقال الكربولي بتهمة فساد مالي
18 نيسان 2021
محادثات ايرانية سعودية مباشرة في بغداد
محادثات ايرانية سعودية مباشرة في بغداد
18 نيسان 2021
الخزعلي:إن لم تخرج أمريكا بالطرق الدبلوماسية فسوف تخرج بقوة السلاح
الخزعلي:إن لم تخرج أمريكا بالطرق الدبلوماسية فسوف تخرج بقوة السلاح
17 نيسان 2021
توجيهات قائد الثورة الاسلامية الى قوات الجيش الايراني
توجيهات قائد الثورة الاسلامية الى قوات الجيش الايراني
17 نيسان 2021
إيران تكشف منفذ هجوم منشأة نطنز
إيران تكشف منفذ هجوم منشأة نطنز
17 نيسان 2021
الناطق باسم حماس: الأسرى هم أيقونة الصمود الفلسطيني
الناطق باسم حماس: الأسرى هم أيقونة الصمود الفلسطيني
المراسلة معصومة فروزان
17 نيسان 2021
إيران في مواجهة "المنظمة غير النزيهة"
إيران في مواجهة "المنظمة غير النزيهة"
المراسلة معصومة فروزان
17 نيسان 2021
ارتباك حکومة أشرف غني والمعضلة المكلفة للولايات المتحدة
ارتباك حکومة أشرف غني والمعضلة المكلفة للولايات المتحدة
17 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل تفاوضت إيران والسعودية في العراق؟
يوم الجيش وقدرات ايران الحاسمة
الخزعلي:إن لم تخرج أمريكا بالطرق الدبلوماسية فسوف تخرج بقوة السلاح
ارتباك حکومة أشرف غني والمعضلة المكلفة للولايات المتحدة