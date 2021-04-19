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الاثنين 19 نيسان 2021 ساعة 07:39

الاحتلال يحول باب العامود لثكنة مغلقة

الاحتلال يحول باب العامود لثكنة مغلقة
وانتشرت قوات الاحتلال ترافقها فرق الخيالة وسيارة المياه العادمة في شوارع القدس، المحاذية لسور البلدة القديمة "باب الساهرة والعامود والسلطان سليمان"، تزامنا مع خروج المصلين من المسجد الأقصى بعد أداء صلاة التراويح، وخلال ذلك لاحقت القوات المنتشرة الشبان في الشوارع ومنعت تواجدهم وجلوسهم خاصة في منطقة باب العامود، ثم لاحقتهم في كافة أماكن تواجدهم.

ونصبت القوات السواتر الحديدية في شوارع المدينة، وأطلقت القنابل الصوتية، ورشت المياه العادمة باتجاه المقدسيين.

وأوضح محامي مركز معلومات وادي حلوة-القدس فراس الجبريني أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ بداية شهر رمضان حوالي 30 مقدسيا نصفهم من الفتية، ومعظمهم تعرض للضرب وظهرت عليه علامات الاعتداء .
مصدر : وكالات
رقم : 927980
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