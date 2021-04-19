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الاثنين 19 نيسان 2021 ساعة 07:40

وزير خارجية باكستان: دور ايران مهم في دعم عملية السلام بافغانستان

وزير خارجية باكستان: دور ايران مهم في دعم عملية السلام بافغانستان
وافادت العلاقات العامة بوزارة الخارجية الباكستانية في تقرير لها الاحد وزير الخارجية الباكستاني قال على اعتاب زيارته الى طهران خلال مؤتمره صحفي في القنصلية الباكستانية في دبي بان زيارته القادمة الى ايران لتبادل وجهات النظر حول افغانستان مهمة جدا.

واعتبر الجمهورية الاسلامية الايرانية بلدا شقيقا لباكستان ولاعبا مهما في المنطقة واضاف: نحن على اطلاع بمواقف طهران حول افغانستان وعازمون على تبادل الاراء معها في هذا المجال.

واشار قريشي الى الزيارات الاربع التي قام بها وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى اسلام اباد منذ تولي عمران رئاسة الوزراء في باكستان واضاف: ان ايران كدولة جارة لافغانستان ترغب باداء دورها للمساعدة بحل الازمة في هذا البلد.

وكانت جولة وزير الخارجية الباكستاني الاقليمية على 4 دول من ضمنها الجمهورية الاسلامية الايرانية قد بدات اول امس بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الاراء للمضي بعملية السلام في افغانستان الى الامام.

ومن المقرر ان يزور قريشي بعد الامارات، ايران وقطر وتركيا.

ومن المتوقع ان يزور وزير الخارجية الباكستاني طهران يوم الثلاثاء وقالت مصادر دبلوماسية باكستانية لوسائل الاعلام بان تنمية العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي وتبادل الاراء حول الاوضاع في افغانستان، مدرجة في جدول اعمال محادثات وزير الخارجية الباكستاني مع كبار المسؤولين الايرانيين.

وكان وزيرا خارجية البلدين قد التقيا قبل نحو 3 اسابيع على هامش مؤتمر "قلب اسيا-عملية اسطنبول" الدولي التاسع حول السلام في افغانستان والذي عقد في طاجيكستان وتباحثا حول العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة.
رقم : 927981
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