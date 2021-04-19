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الاثنين 19 نيسان 2021 ساعة 07:42
وزير الامن الايراني..

دور الجيش جدير بالتقدير في الدفاع عن البلاد وسائر المجالات

دور الجيش جدير بالتقدير في الدفاع عن البلاد وسائر المجالات
جاء ذلك في رسالة وجهها الوزير علوي للقائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية اللواء عبدالرحيم موسوي لمناسبة يوم الجيش الذي صادف السبت 18 نيسان /ابريل، هنأ فيها اللواء موسوي والقادة والضباط والجنود البواسل، محييا ذكرى شهداء الجيش ومشيدا بتضحياتهم وتضحيات معاقي الحرب الذي تصدوا بشرف وبسالة للعدو الخبيث.

واضاف: من المؤكد ان الجيش الولائي والقوي الى جانب سائر الاجهزة العسكرية والامنية والشرطية تحت امر القائد العام للقوات المسلحة سماحة آية الله الخامنئي (مد ظله العالي) في حفظ وحراسة وحدة وسيادة وطننا العزيز، كان على الدوام مبعث فخر وشموخ وهدوء لهذا الشعب العارف للجميل ولله الحمد ان دور هذه القوة الايمانية (الجيش) جدير بالاشادة والتقدير في الدفاع عن بلادنا والمشاركة القوية في سائر الساحات كدعم المدافعين عن الصحة في مواجهة فيروس كورونا.

واكد الوزير علوي بان القوى الامنية لن تغفل لحظة في خندق النضال والجهاد عن التعاون الاستخباري والعملاني في سياق حفظ وحراسة كيان هذه الارض؛ ارض اهل بيت العصمة والطهر (عليهم السلام).
 
رقم : 927983
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