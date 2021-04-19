الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 19 نيسان 2021 ساعة 07:45

سفير ايران لدى مسقط: نعارض عسكرة منطقة الخليج

سفير ايران لدى مسقط: نعارض عسكرة منطقة الخليج
جاء ذلك في كلمة للسفير نجفي الاحد خلال مراسم اقيمت في السفارة الايرانية لمناسبة يوم الجيش الايراني بحضور اعضاء السفارة وسائر المؤسسات الايرانية واسرهم فقط نظرا للقيود الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وفي مستهل كلمته هنأ السفير الايراني جميع كوادر الجيش البواسل والشوامخ الذين قدموا ارواحهم منذ بداية الثورة لغاية الان خاصة خلال فترة الدفاع المقدس (1980-1988) من اجل الحفاظ على الجمهورية الاسلامية وسيادة ووحدة اراضي البلاد.

واكد بان قدرات القوات المسلحة الايرانية ومنها الجيش هي للردع وترسيخ السلام والامن في المنطقة وقال: ان جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية رمز لحب الوطن والاقتدار.

واضاف: اننا نعارض عسكرة منطقة الخليج الفارسي. سياسة ايران الاستراتيجية هي التعاطي والتعاون مع الجيران وفق المبادئ والضوابط الدولية.

وتابع السفير الايراني: ان امن المنطقة هو امن ايران. نحن نعارض اي تدخل من قبل لاعبين من خارج المنطقة في شؤون المنطقة ونعتقد بان تواجد القوات والمعدات العسكرية لقوى دولية في منطقة الخليج الفارسي لن يساعد على الامن والاستقرار فيها بل يعد في الوقت ذاته عنصرا لزعزعة الامن والاستقرار واثارة الخلافات.

واعتبر الوتيرة المتزايدة لبيع وتصدير المعدات العسكرية لبعض دول منطقة الخليج الفارسي بانها لن تجلب لها الامن والاستقرار ولن تؤدي الى ارساء السلام والاستقرار في المنطقة بل ستزيد الاضطرابات وعدم الثقة في المنطقة.

واكد نجفي بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تمد على الدوام يد الصداقة نحو دول المنطقة واضاف: ان اخر مبادرة لايران لدعم وترسيخ السلام والاستقرار والامن والتعاون في المنطقة هو مشروع "هرمز" للسلام الذي طرح من قبل رئيس الجمهورية.

وفي جانب اخر من حديثه اشار السفير الايراني الى عملية التخريب الاخيرة في منشاة نطنز للتخصيب وقال: ان التخريب النووي لن يؤثر على عزم وارادة ايران في تطوير البنية التحتية للصناعة النووية ولن يحرف الموقف الثابت لايران في المفاوضات الجارية في فيينا.

كما اشار الى استمرار المشاورات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وسلطنة عمان في المجالات الدفاعية والعسكرية وقال: ان هذه العلاقات تحظى بالاهمية في سياق دعم وترسيخ السلام والامن في المنطقة.
رقم : 927984
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هل تفاوضت إيران والسعودية في العراق؟
هل تفاوضت إيران والسعودية في العراق؟
يوم الجيش وقدرات ايران الحاسمة
يوم الجيش وقدرات ايران الحاسمة
19 نيسان 2021
دور الجيش جدير بالتقدير في الدفاع عن البلاد وسائر المجالات
دور الجيش جدير بالتقدير في الدفاع عن البلاد وسائر المجالات
19 نيسان 2021
صورة تجمع الراحل حجازي والشهيد سليماني مع أسرة الشهيد السيد عباس الموسوي
صورة تجمع الراحل حجازي والشهيد سليماني مع أسرة الشهيد السيد عباس الموسوي
19 نيسان 2021
وفاة نائب قائد قوة القدس الإيراني إثر أزمة قلبية
وفاة نائب قائد قوة القدس الإيراني إثر أزمة قلبية
19 نيسان 2021
مصادر عراقية لـ"إسلام تايمز": اعتقال الكربولي بتهمة فساد مالي
مصادر عراقية لـ"إسلام تايمز": اعتقال الكربولي بتهمة فساد مالي
18 نيسان 2021
محادثات ايرانية سعودية مباشرة في بغداد
محادثات ايرانية سعودية مباشرة في بغداد
18 نيسان 2021
الخزعلي:إن لم تخرج أمريكا بالطرق الدبلوماسية فسوف تخرج بقوة السلاح
الخزعلي:إن لم تخرج أمريكا بالطرق الدبلوماسية فسوف تخرج بقوة السلاح
17 نيسان 2021
توجيهات قائد الثورة الاسلامية الى قوات الجيش الايراني
توجيهات قائد الثورة الاسلامية الى قوات الجيش الايراني
17 نيسان 2021
إيران تكشف منفذ هجوم منشأة نطنز
إيران تكشف منفذ هجوم منشأة نطنز
17 نيسان 2021
الناطق باسم حماس: الأسرى هم أيقونة الصمود الفلسطيني
الناطق باسم حماس: الأسرى هم أيقونة الصمود الفلسطيني
المراسلة معصومة فروزان
17 نيسان 2021
إيران في مواجهة "المنظمة غير النزيهة"
إيران في مواجهة "المنظمة غير النزيهة"
المراسلة معصومة فروزان
17 نيسان 2021
ارتباك حکومة أشرف غني والمعضلة المكلفة للولايات المتحدة
ارتباك حکومة أشرف غني والمعضلة المكلفة للولايات المتحدة
17 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل تفاوضت إيران والسعودية في العراق؟
يوم الجيش وقدرات ايران الحاسمة
الخزعلي:إن لم تخرج أمريكا بالطرق الدبلوماسية فسوف تخرج بقوة السلاح
ارتباك حکومة أشرف غني والمعضلة المكلفة للولايات المتحدة