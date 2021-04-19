البحرين تعلن موعد الرحلات المباشرة مع الاحتلال الاسرائيلي

وأظهر الموقع الإلكتروني للحجوزات التابع لطيران الخليج (الفارسي)، تسيير رحلات مباشرة من المنامة إلى تل أبيب، ابتداء من 3 حزيران/ يونيو المقبل، بحسب ما أوردته صحيفة "الأيام" البحرينية.



وفي سياق متصل، ذكر حساب "إسرائيل في الخليج (الفارسي)" الموثق بموقع "تويتر" أن طيران الخليج (الفارسي) ستبدأ تسيير رحلات مباشرة من مطار بن غوريون الدولي في 3 حزيران، مشيرا إلى أنه "قد تباع التذاكر بأسعار خاصة"، دون تحديدها.



لكن القناة الـ12 الإسرائيلية أوضحت أن سعر تذاكر الطيران في الدرجة الاقتصادية من تل أبيب إلى البحرين، سيكون 299 دولارا، أما سعرها في درجة رجال الأعمال فسيكون 1299 دولارا، وستكون الرحلة الأولى مجدولة عند الساعة الـ11:50 صباحا، وستهبط في مطار بن غوريون الإسرائيلي بعد إقلاعها من المنامة.