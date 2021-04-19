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الاثنين 19 نيسان 2021 ساعة 09:16

السيد نصر الله معزياً برحيل العميد حجازي: عرفناه من خلال حضوره معنا لسنوات طويلة

السيد نصر الله معزياً برحيل العميد حجازي: عرفناه من خلال حضوره معنا لسنوات طويلة
وقال: "لقد أحزننا كثيراً رحيله المفاجئ، وهو في قمة عطائه وجهاده، وفي الزمن الذي يحتاج فيه محور ​المقاومة​ إلى وجوده المبارك. ونحن قد عرفناه من خلال حضوره بيننا ومعنا لسنوات طويلة، حيث كان في جوارنا قائداً حكيماً مجاهداً ومهاجراً في سبيل الله، وكان لنا أخاً كبيراً وسنداً قوياً ومضحّياً وفياّ وأسوةً في الأخلاق وصاحب فكر نيّر وتجربة رائدة، كما كان رفيقاً وصديقاً ومعيناً ومخلصاً للشهيد الكبير الحاج ​قاسم سليماني​ (رضوان الله عليه)، خصوصاً في هذه السنوات الأخيرة الصعبة والمصيرية في حياة شعوبنا ومنطقتنا ومقاومتنا".

وقد أبرق الأمين العام لحزب الله برقيتين منفصلتين إلى قائد حرس ​الثورة الإسلامية​ ​اللواء​ ​حسين سلامي​ وقائد قوة القدس العميد اسماعيل قآني.

وقد أعلن حرس الثورة الإسلامية الليلة الماضية عن وفاة العميد حجازي جراء نوبة قلبية عن عمر ناهز قرابة 65 عاماً.
مصدر : وكالات
رقم : 928001
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