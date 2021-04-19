إيران: الحوار مع السعودية يصب في مصلحة الشعبين

وقال خطيب زاده في مؤتمر صحفي بشأن تعليقه على الأخبار التي نشرت حول مباحثات ايرانية سعودية رفيعة المستوى جرت في 9 من أبريل/نيسان الجاري في العاصمة العراقية بغداد، إن "المواقع الخبرية نشرت تصريحات متباينة بهذا الخصوص لكننا نرحب دوما بالحوار مع المملكة العربية السعودية ونعتبره يصب في مصلحة الشعبين الايراني والسعودي ويساهم في إرساء الأمن والسلام الإقليميين".



وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن "من ينشر أخباراً حول وجود حوار إيراني سعودي له تاريخ طويل في نشر الشائعات"، في إشارة إلى ما ذكرته صحيفة فاينانشال تايمز أمس الأحد نقلاً عن مسؤولين مطلعين إن مسؤولين سعوديين وإيرانيين كبار أجروا محادثات مباشرة في محاولة لإصلاح العلاقات بين الخصمين الإقليميين وذلك بعد أربع سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية.



وأضاف تقرير الصحيفة البريطانية نقلا عن أحد المسؤولين أن الجولة الأولى من المحادثات السعودية الإيرانية جرت في بغداد في التاسع من أبريل نيسان وتضمنت مباحثات بشأن هجمات الحوثيين وكانت إيجابية.