قائد الثورة: العميد حجازي عاش مجاهدا في خدمة الإسلام والثورة

وجاء في بيان التعزية الذي اصدره قائد الثورة الاسلامية: ببالغ الأسف تلقيت نبأ وفاة العميد الفخور سيد محمد حجازي رضوان الله عليه، عاش حياة كلها جهاد، وفكر نير، وقلب مفعم بالإيمان الحقيقي ومليء بالدوافع والعزيمة الراسخة، وقوة كاملة في خدمة الإسلام والثورة، هذه خلاصة لشخصية هذا المجاهد في سبيل الله. لقد خدم في مسؤوليات كبيرة ومؤثرة في حرس الثورة الإسلامية وكان شامخا وناجحا فيها جميعا.



واعرب قائد الثورة عن أحر تعازيه لاسرة المرحوم حجازي وذويه واصدقائه وزملائه، سائلا المولى عزوجل ان يلهمهم الصبر والسلوان، وان يتغمد الفقيد بالمغفرة والرحمة والرضوان.