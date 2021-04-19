?>?> قائد الثورة: العميد حجازي عاش مجاهدا في خدمة الإسلام والثورة - اسلام تايمز
الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 19 نيسان 2021 ساعة 10:34

قائد الثورة: العميد حجازي عاش مجاهدا في خدمة الإسلام والثورة

قائد الثورة: العميد حجازي عاش مجاهدا في خدمة الإسلام والثورة
وجاء في بيان التعزية الذي اصدره قائد الثورة الاسلامية: ببالغ الأسف تلقيت نبأ وفاة العميد الفخور سيد محمد حجازي رضوان الله عليه، عاش حياة كلها جهاد، وفكر نير، وقلب مفعم بالإيمان الحقيقي ومليء بالدوافع والعزيمة الراسخة، وقوة كاملة في خدمة الإسلام والثورة، هذه خلاصة لشخصية هذا المجاهد في سبيل الله. لقد خدم في مسؤوليات كبيرة ومؤثرة في حرس الثورة الإسلامية وكان شامخا وناجحا فيها جميعا.

واعرب قائد الثورة عن أحر تعازيه لاسرة المرحوم حجازي وذويه واصدقائه وزملائه، سائلا المولى عزوجل ان يلهمهم الصبر والسلوان، وان يتغمد الفقيد بالمغفرة والرحمة والرضوان.
رقم : 928013
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة: العميد حجازي عاش مجاهدا في خدمة الإسلام والثورة
قائد الثورة: العميد حجازي عاش مجاهدا في خدمة الإسلام والثورة
هل تفاوضت إيران والسعودية في العراق؟
هل تفاوضت إيران والسعودية في العراق؟
19 نيسان 2021
يوم الجيش وقدرات ايران الحاسمة
يوم الجيش وقدرات ايران الحاسمة
19 نيسان 2021
دور الجيش جدير بالتقدير في الدفاع عن البلاد وسائر المجالات
دور الجيش جدير بالتقدير في الدفاع عن البلاد وسائر المجالات
19 نيسان 2021
صورة تجمع الراحل حجازي والشهيد سليماني مع أسرة الشهيد السيد عباس الموسوي
صورة تجمع الراحل حجازي والشهيد سليماني مع أسرة الشهيد السيد عباس الموسوي
19 نيسان 2021
وفاة نائب قائد قوة القدس الإيراني إثر أزمة قلبية
وفاة نائب قائد قوة القدس الإيراني إثر أزمة قلبية
19 نيسان 2021
مصادر عراقية لـ"إسلام تايمز": اعتقال الكربولي بتهمة فساد مالي
مصادر عراقية لـ"إسلام تايمز": اعتقال الكربولي بتهمة فساد مالي
18 نيسان 2021
محادثات ايرانية سعودية مباشرة في بغداد
محادثات ايرانية سعودية مباشرة في بغداد
18 نيسان 2021
الخزعلي:إن لم تخرج أمريكا بالطرق الدبلوماسية فسوف تخرج بقوة السلاح
الخزعلي:إن لم تخرج أمريكا بالطرق الدبلوماسية فسوف تخرج بقوة السلاح
17 نيسان 2021
توجيهات قائد الثورة الاسلامية الى قوات الجيش الايراني
توجيهات قائد الثورة الاسلامية الى قوات الجيش الايراني
17 نيسان 2021
إيران تكشف منفذ هجوم منشأة نطنز
إيران تكشف منفذ هجوم منشأة نطنز
17 نيسان 2021
الناطق باسم حماس: الأسرى هم أيقونة الصمود الفلسطيني
الناطق باسم حماس: الأسرى هم أيقونة الصمود الفلسطيني
المراسلة معصومة فروزان
17 نيسان 2021
إيران في مواجهة "المنظمة غير النزيهة"
إيران في مواجهة "المنظمة غير النزيهة"
المراسلة معصومة فروزان
17 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل تفاوضت إيران والسعودية في العراق؟
يوم الجيش وقدرات ايران الحاسمة
الخزعلي:إن لم تخرج أمريكا بالطرق الدبلوماسية فسوف تخرج بقوة السلاح
ارتباك حکومة أشرف غني والمعضلة المكلفة للولايات المتحدة