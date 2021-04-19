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الاثنين 19 نيسان 2021 ساعة 12:41

هذا ما بحثه الوزير ظريف مع نظيرته الأندونيسية

هذا ما بحثه الوزير ظريف مع نظيرته الأندونيسية
وفي إشارة إلى العلاقات الودية التي امتدت على مدى سبعين عاما بين البلدين، أشاد ظريف بالموقف المبدئي لإندونيسيا في مجلس الأمن للحفاظ على الاتفاق النووي وتنفيذ القرار رقم 2231.

وأعرب عن ارتياحه لتزايد حجم العلاقات التجارية بين البلدين، وأشار إلى القدرة الكبيرة للعلاقات التجارية بين البلدين، مؤكدا ضرورة الإسراع في الانتهاء من اتفاقية التعريفة التفضيلية واستعداد الجانب الإيراني لاستمرار المفاوضات في هذا الصدد.

بدورها أشادت وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو ميرسودي بالعلاقات الودية بين البلدين، بما في ذلك المجال الاقتصادي، وأعربت عن أملها في أن يسهل الجانبان العلاقات التجارية بين البلدين من خلال لجنة التجارة المشتركة والاتفاقيات قيد التفاوض.

وناقش وزيرا الخارجية الإيراني والإندونيسي خلال الاجتماع دعم القانون الدولي وكذلك تبادل وجهات النظر حول آخر تطورات عملية السلام في أفغانستان.

محمد جواد ظريف كان قد غادر إلى جاكرتا أمس في إطار تطوير العلاقات الثنائية والدبلوماسية خلال شهر رمضان.
مصدر : وكالات
رقم : 928029
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