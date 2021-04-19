سوريا.. أزمة جديدة تهدد بحرمان اهل الحسكة من المياه

عودة خروج محطة مياه علوك من الخدمة بسبب الخلافات المتكررة ما بين الجماعات المدعومة من تركيا وجماعات " قسد" المدعومة أمريكياً، مايهدد بحرمان أهالي مدينة الحسكة مجدداً بأزمة مياه.