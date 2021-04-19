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الاثنين 19 نيسان 2021 ساعة 12:48
سوريا.. أزمة جديدة تهدد بحرمان اهل الحسكة من المياه
عودة خروج محطة مياه علوك من الخدمة بسبب الخلافات المتكررة ما بين الجماعات المدعومة من تركيا وجماعات " قسد" المدعومة أمريكياً، مايهدد بحرمان أهالي مدينة الحسكة مجدداً بأزمة مياه.
مصدر :
وكالات
رقم :
928033
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