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الاثنين 19 نيسان 2021 ساعة 13:23

موسكو: هناك بوادر إيجابية بشأن محادثات فيينا

موسكو: هناك بوادر إيجابية بشأن محادثات فيينا
و غرد ميخائيل أوليانوف بنبأ الاتفاق على الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في العراق، وقال ان هذا تطور إيجابي فيما يتعلق بالمحادثات الجارية في فيينا ، والتي تهدف إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي، بما في ذلك رفع العقوبات الامريكية .

الأمين العام للغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة أوضح اليوم بشان الاتفاق المكون من 10 نقاط بين طهران وبغداد للإفراج عن الارصدة الايرانية المجمدة، وقال أن هذا الأمر سيستغرق قرابة شهر لإكمال هذه العملية حتى يعود الوضع إلى طبيعته.

واضاف حميد حسيني في مقابلة مع (إرنا)، إن مسؤولي البلدين أعلنوا في مارس 2021 في مقابلات رسمية، سداد ديون العراق لإيران، مضيفا أن هذا البلد لديه إعفاءات لإعادة الأموال المجمدة، وبامكانه سداد ديونه لإيران بغض النظر عن العقوبات.

محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي كان قد أعلن ان ارصدة إيران من النقد الأجنبي في العراق تبلغ نحو 5 مليارات دولار.
مصدر : وكالات
رقم : 928051
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