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الاثنين 19 نيسان 2021 ساعة 14:29

مصدر إيراني: مباحثات أمنية بين إيران والسعودية بشأن اليمن

مصدر إيراني: مباحثات أمنية بين إيران والسعودية بشأن اليمن
وقال المصدر في حديث لوكالة أنباء "جوان" الإيرانية الحكومية، إن "إيران ناقشت مع السعودية قضية اليمن، وإن هذه المحادثات جرى على مستوى المسؤولين الأمنيين"، من دون الكشف عن مكان عقد الاجتماعات وتاريخها.

واضاف إن "السعودية تسعى في هذه المفاوضات إلى وساطة إيران في الصراع مع الحوثيين، لأن السعودية تتعرض لضغوط في هذه الصراع الدائر باليمن"، مضيفاً  إن "طهران أبلغت السعودية بأن هناك مسؤولين في صنعاء وعلى السعودية أن تتحدث مع اليمنيين وأنصار الله (الحوثيين)، كما أوصت إيران بما يجب على المملكة العربية السعودية فعله للتفاوض مع اليمن".

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، قال في مؤتمر صحفي تعليقاً على الأخبار التي نشرت حول مباحثات ايرانية سعودية رفيعة المستوى في بغداد، إن "التقارير الصحفية بشأن الاجتماع مع السعودية تحتوي تناقضات كثيرة ومعلومات غير دقيقة".

وأضاف إن "إيران طالما رحبت بالحوار مع السعودية لقناعتنا بأن ذلك يصب في مصلحة دول وشعوب المنطقة"، مشدداً على أن "الحوار الايراني السعودي يساهم في إرساء الأمن والسلام الإقليميين".


 
رقم : 928063
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