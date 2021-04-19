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الاثنين 19 نيسان 2021 ساعة 14:43

ايران تزيح الستار عن لقاح "اسويد 19" المضاد لكورونا

ايران تزيح الستار عن لقاح "اسويد 19" المضاد لكورونا
"اسويد 19 " انجاز جديد يضاف الى سجل ايران الطبي في رحلة صراعها مع فايروس كورونا،حيث تمكن الخبراء والباحثون الايرانيون من انتاج هذا اللقاح الذي سيدخل مرحلة الاختبار البشري خلال اشهر بعد اجتيازه مرحلة اختباره على الحيوانات ليلتحق بركب ما سبقه من لقاحات وطنية الصنع.

وقال مساعد رئيس الجمهورية في الشؤون التقنية سورنا ستاري:" "اسويد تسعة عشر " حصيلة جهود بذلتها شركات انتاج اللقاحات والشركات المعرفية التي بدورها ابلت بلاء حسنا في مكافحة كورونا بدءا من انتاج المواد الوقائية وصولا الى انتاج اللقاح المضاد للفايروس".

اللقاح الجديد الذي يحتوي علي عينة من الفايروس تم تضعيفها أو قتلها في مرحلة اختباره لم تظهر على الحيوانات أي اعراض جانبية ويأخذ على مرحلتين.

وقال مدير شركة "فن ياختة" المعرفية هومن كاغذيان:"اللقاح صالح لجميع الفئات العمرية وفي مرحلة الانتاج سنقوم بدراسة عملية التصدير خاصة إن لدينا عروض من عدة دول" .

من جانبه قال مدير شركة "اسوة" لإنتاج الأدوية واللقاحات مهدي بخشايش: " قمنا اليوم بتدشين خط انتاج عبوات لقاح اسويد تسعة عشر وفي حال نجاح الاختبار البشري وحصولنا على التراخيص اللازمة لدينا قدرة انتاجية تصل الى انتاج ستة الاف جرعة من هذا اللقاح في الساعة الواحدة ".

وفي ما يتعلق باللقاحات المستوردة كانت طهران قد تسلمت الشحنة الخامسة من لقاح "سبوتنيك في" الروسي وتضم مئة الف جرعة الاسبوع الماضي .ويبلغ اجمالي عدد الجرعات للشحنات الخمس من اللقاح الروسي خمسمئة وعشرين الف جرعة.
رقم : 928065
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