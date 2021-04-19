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الاثنين 19 نيسان 2021 ساعة 14:59

تجدد الاقتتال بين جماعات موالية لتركيا بالحسكة ووقوع اصابات

تجدد الاقتتال بين جماعات موالية لتركيا بالحسكة ووقوع اصابات
وذكرت مصادر محلية لمراسل "سانا" أن اقتتالاً بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقذائف الـ ( ار بي جي) دار بين جماعات ما يسمى "فرقة السلطان مراد" وما يسمى "أحرار الشرقية" في مدينة رأس العين بريف الحسكة ما أدى إلى إصابة عدد من الإرهابيين.

ولفتت المصادر إلى أن الاشتباكات تتكرر بشكل شبه يومي الأمر الذي يتسبب بحالة من الخوف والهلع بين الأهالي في المدينة والذين يضطرون لترك أعمالهم والاختباء في منازلهم لفترة طويلة.

وأصيب عدد من عناصر الجماعات الموالية لتركيا أول أمس جراء اقتتال اندلع بالقرب من المشفى الوطني في مدينة راس العين بين مسلحي ما يسمى "صقور الشمال" من جهة و "فرقة السلطان مراد" من جهة ثانية استخدم خلاله الطرفان قذائف الـ آر بي جي والرشاشات الثقيلة.

وتشهد مناطق سيطرة القوات التركية والجماعات المسلحة الموالية له حالة من الفوضى والاقتتال بين عناصرها الذين يتحكمون بمصير الأهالي في تلك المناطق حيث سجل العديد من عمليات التصفية والاغتيالات بين قادة تلك الجماعات بسبب الخلاف على المسروقات وطرق التهريب التي يتم فرضها على الأهالي.
رقم : 928072
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