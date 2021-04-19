الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 19 نيسان 2021 ساعة 15:30

قوات الصاعقة في لبنان يعزي برحيل العميد حجازي

قوات الصاعقة في لبنان يعزي برحيل العميد حجازي
وجاء في البيان :

الإخوة المجاهدون في القيادة
العليا للجمهورية الإسلامية الإيرانية:
تحية النضال اليكم،
لقد آلمنا سماع نبأ استشهاد المناضل الكبير نائب قائد فيلق القدس المجاهد القائد الشهيد محمد حجازي الذي كان له صولات وجولات في كل الميادين و الساحات من طهران إلى العراق و سوريا و لبنان و فلسطين.

بإسم القيادة العامة لطلائع حرب التحرير الشعبية قوات الصاعقة نتقدم بأسمى التبريكات و أحر التعازي القلبية لكم و لكل محور المقاومة و عائلته الكريمة.
عظم الله أجوركم و له الرحمة و الرضوان و أسكنه الله الفسيح من جناته.
وعهدًا للشهيد القائد أن نكمل مسيرته الجهادية حتى تحقيق الإنتصار العظيم على كل الأعداء و العملاء و الدخلاء و الإرهابيين،
ودمتم للنضال
القيادة العامة لمنظمة الصاعقة
رقم : 928083
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مصدر إيراني: مباحثات أمنية بين إيران والسعودية بشأن اليمن
مصدر إيراني: مباحثات أمنية بين إيران والسعودية بشأن اليمن
قائد الثورة: العميد حجازي عاش مجاهدا في خدمة الإسلام والثورة
قائد الثورة: العميد حجازي عاش مجاهدا في خدمة الإسلام والثورة
19 نيسان 2021
يوم الجيش وقدرات ايران الحاسمة
يوم الجيش وقدرات ايران الحاسمة
19 نيسان 2021
دور الجيش جدير بالتقدير في الدفاع عن البلاد وسائر المجالات
دور الجيش جدير بالتقدير في الدفاع عن البلاد وسائر المجالات
19 نيسان 2021
صورة تجمع الراحل حجازي والشهيد سليماني مع أسرة الشهيد السيد عباس الموسوي
صورة تجمع الراحل حجازي والشهيد سليماني مع أسرة الشهيد السيد عباس الموسوي
19 نيسان 2021
وفاة نائب قائد قوة القدس الإيراني إثر أزمة قلبية
وفاة نائب قائد قوة القدس الإيراني إثر أزمة قلبية
19 نيسان 2021
مصادر عراقية لـ"إسلام تايمز": اعتقال الكربولي بتهمة فساد مالي
مصادر عراقية لـ"إسلام تايمز": اعتقال الكربولي بتهمة فساد مالي
18 نيسان 2021
محادثات ايرانية سعودية مباشرة في بغداد
محادثات ايرانية سعودية مباشرة في بغداد
18 نيسان 2021
الخزعلي:إن لم تخرج أمريكا بالطرق الدبلوماسية فسوف تخرج بقوة السلاح
الخزعلي:إن لم تخرج أمريكا بالطرق الدبلوماسية فسوف تخرج بقوة السلاح
17 نيسان 2021
توجيهات قائد الثورة الاسلامية الى قوات الجيش الايراني
توجيهات قائد الثورة الاسلامية الى قوات الجيش الايراني
17 نيسان 2021
إيران تكشف منفذ هجوم منشأة نطنز
إيران تكشف منفذ هجوم منشأة نطنز
17 نيسان 2021
الناطق باسم حماس: الأسرى هم أيقونة الصمود الفلسطيني
الناطق باسم حماس: الأسرى هم أيقونة الصمود الفلسطيني
المراسلة معصومة فروزان
17 نيسان 2021
إيران في مواجهة "المنظمة غير النزيهة"
إيران في مواجهة "المنظمة غير النزيهة"
المراسلة معصومة فروزان
17 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
يوم الجيش وقدرات ايران الحاسمة
الخزعلي:إن لم تخرج أمريكا بالطرق الدبلوماسية فسوف تخرج بقوة السلاح
ارتباك حکومة أشرف غني والمعضلة المكلفة للولايات المتحدة
الأردن يتخلى عن المعارضة السورية المسلحة.. هل اقتربت نهاية الحرب؟