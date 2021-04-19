تسجيل 45 وفاة و7775 إصابة جديدة بكورونا في العراق

ووفقآ للموقف الوبائي الذي اصدرته الوزارة، فإن عدد الإصابات الجديدة بلغت 7775 حالة بفيروس كورونا،مع 7507حالة شفاء.



كما اشارت الوزارة ايضآ إلى تسجيل 45حالة وفاة جديدة بكورونا في عموم البلاد وذلك خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية .