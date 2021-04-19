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الاثنين 19 نيسان 2021 ساعة 17:48

السودان يتهم اثيوبيا بتهديد امنه القومي

السودان يتهم اثيوبيا بتهديد امنه القومي
وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، في بيان، إن "الإثيوبيين اعتدوا على السودان وتعدوا على أسس حسن الجوار بالطريقة التي أجروا بها الملء الأول للسد" في يوليو الماضي.

واتهمت الوزيرة إثيوبيا بتهديد أمن 20 مليون سوداني، وأمن السودان القومي بالطريقة التي أعلنوها بتنفيذهم للملء الثاني المزمع في يوليو المقبل.

هذا وقد دعت الخرطوم إلى عقد قمة لرؤساء الدول والحكومات الإفريقية للوصول إلى اتفاق بشأن سد "النهضة" الإثيوبي.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، امس الأحد، أن التعبئة الثانية لسد النهضة ستتم خلال أشهر هطول الأمطار في تموز/يوليو - آب/أغسطس، وذلك رغم المفاوضات بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا حول أزمة السد التي تراوح مكانها دون أن تحقق أي اختراق يذكر.
رقم : 928093
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