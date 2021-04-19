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الاثنين 19 نيسان 2021 ساعة 17:52
خلال استقباله ظريف...

الرئيس الاندونيسي يؤكد اهمية العلاقات وتطويرها مع ايران

الرئيس الاندونيسي يؤكد اهمية العلاقات وتطويرها مع ايران
وخلال استقباله اليوم الاثنين في جاكرتا وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، اكد الرئيس الاندونيسي اهمية العلاقات بين البلدين واشار الى الطاقات اللافتة في العلاقات الاقتصادية، مؤكدا على المشاورات بين الطرفين في سياق تحقيق هذه الطاقات وتعزيز الروابط التجارية بينهما.

من جانبه اعلن وزير الخارجية الايراني خلال اللقاء استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية للمزيد من تنمية العلاقات الاخوية بين البلدين، مشيدا بمواقف اندونيسيا المبدئية في مجلس الامن الدولي لحفظ الاتفاق النوي وتنفيذ القرار الصادر عن هذا المجلس (في العام 2015 بعد توقيع الاتفاق النووي).

واشار ظريف الى محادثاته التي اجراها مع نظيرته الاندونيسية، معربا عن سروره لازدياد حجم العلاقات التجارية بين البلدين والاتفاق على استثمار طاقات اللجنة الاقتصادية المشتركة وسائر السبل لتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وكان وزير الخارجية الايراني قد اشار خلال لقائه نظيرته الاندونيسية رتنو مرسودي في جاكرتا اليوم الاثنين الى ماضي علاقات الصداقة بين البلدين الممتدة الى 70 عاما، مشيدا بالمواقف المبدئية لاندونيسيا في مجلس الامن الدولي للحفاظ على الاتفاق النووي وتنفيذ القرار 2231 الصادر عن هذا المجلس.

واعرب ظريف عن سروره لازدياد حجم التبادل التجاري بين البلدين واشار الى الطاقات الكبيرة للعلاقات التجارية بينهما، واكد ضرورة الاسراع في وضع اللمسات النهائية على اتفاقية الرسوم التفضيلية، معلنا استعداد الجانب الايراني لمواصلة المفاوضات في هذا المجال.

من جانبها اشادت وزيرة الخارجية الاندونيسية بالمسيرة الودية للعلاقات المتنامية بين البلدين ومن ضمنها المجال الاقتصادي، معربة عن املها بان يعمل البلدان على تسهيل العلاقات التجارية عبر اللجنة التجارية المشتركة والاتفاقيات قيد التفاوض.

وشملت المحادثات ايضا بين وزيري خارجية البلدين دعم القوانين الدولية وكذلك تبادل وجهات النظر حول احدث تطورات عملية السلام في افغانستان.

وفي هذا الصدد كتبت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في تغريدة لها على "تويتر": انه تم خلال لقاء وزيري خارجية البلدين البحث حول احدث التطورات في التعاون الثنائي خاصة في مجالات الصحة والاقتصاد والابحاث والتكنولوجيا.

واضافت السفارة: انه جرى البحث ايضا حول جهود البلدين في مكافحة جائحة كورونا والاسراع في تحسين الظروف الاقتصادية بعد الجائحة.
مصدر : وكالات
رقم : 928097
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