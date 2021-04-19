الإمارات/وصول أولى رحلات “ويز إير أبوظبي” إلى الكيان الاسرائيلي

وذكرت وكالة أنباء الإمارات ( وام ) اليوم الاثنين أن “ويز إير أبوظبي” ستشغل ثلاث رحلات أسبوعية في شهر نيسان/ أبريل الجاري إلى أن تصبح رحلة يومية في شهر أيار/ مايو المقبل، لتوفر بذلك للمسافرين من الكيان الاسرائيلي فرصة زيارة أبوظبي واستكشاف مختلف مناطق الامارات.



الجدير بالذكر أن شركة “ويز إير أبوظبي” تأسست بموجب اتفاق بين شركة “القابضة” /ADQ/ وشركة الطيران “ويز إير” القابضة التي تقوم بتشغيل أسطول طائرات إيرباص بالكامل يتألف من 137 طائرة من طراز A320 وA321 .



وكان إعلان الإمارات والبحرين تطبيع علاقتهما مع الاحتلال الإسرائيلي بشكلٍ علني، قد أثار موجة ردود فعل عربية ودولية واسعة، رافضة ومستنكرة بالاتفاق، معتبرين ذلك تفريط بحقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وخدمة للمشروع الصهيوني وكافة المشاريع الأخرى التي تستهدف المنطقة بما فيها دول الخليج الفارسي.