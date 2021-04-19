الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 19 نيسان 2021 ساعة 18:44

روحاني: لن تستطيع أي حكومة تسوية المشاكل بدون مشارکة الشعب

روحاني: لن تستطيع أي حكومة تسوية المشاكل بدون مشارکة الشعب
واضاف الرئيس روحاني مساء اليوم الاثنين في لقاء مع جمع من الخيرين بالبلاد انه في المجتمع الذي نعيش فيه ، تحتاج بيئتنا إلى المساعدة ويحتاج الناس إلى المساعدة فالاحتياجات مختلفة ، والبعض يحتاج إلى مزيد من المساعدة ، والبعض الآخر الى مساعدة أقل ولكن في الوقت نفسه ، لن تحل مشاكل البلاد دون المشاركة الفاعلة للشعب نفسه في ساحة المشاكل.

وتابع: "ليس من الصحيح الاعتقاد بأن الحكومة ، أي حكومة في أي مجتمع ، حتى في المجتمعات المتقدمة ، قادرة على حل جميع المشاكل والعقدة وتوفير الظروف والبيئة المناسبة لحياة الإنسان  فلا يمكن ذلك مشاركة الشعب. سواء ان كنا مسلمين ونؤمن بالله ويوم القيامة وتأكيدات الانبياء ولاسيما نبي الاسلام على مساعدة الاخيرين او كنا من مجتمع عريق وصاحب حضارة ."

 وقال روحاني: إذا أردنا الحفاظ على بلدنا ونظامنا ووضع الناس على طريق الازدهار والنمو ، فلن يكون ذلك ممكنا بدون مساعدة بعضنا البعض.

وفي إشارة إلى دور الأحزاب السياسية في تعزيز الديمقراطية في المجتمع ، قال الرئيس روحاني ان للأحزاب رسالات ومهام في توعية الناس ، وإضفاء الطابع الديمقراطي على المجتمع ، وتعريف الناس بأهداف البلد المهمة ، ولكن العمل السياسي للأحزاب الذي يحظى بمكانته المهمة الغاية لا ينبغي أن تخلط بأنشطة الجمعيات الخيرية وأولئك الذين يعملون خارج الاحزاب والجماعات والتيارات والقضايا السياسية.

وقال روحاني إنه في القضايا السياسية هناك منافسة ، وان النشاط الحزبي غير ممكن بدون منافسة ، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن الأحزاب قد يكون لها نوايا حسنة إلا أنها تعمل على الاستيلاء على السلطة ، لكن قضية الجمعيات الخيرية ليست كذلك.
رقم : 928108
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مصدر إيراني: مباحثات أمنية بين إيران والسعودية بشأن اليمن
مصدر إيراني: مباحثات أمنية بين إيران والسعودية بشأن اليمن
قائد الثورة: العميد حجازي عاش مجاهدا في خدمة الإسلام والثورة
قائد الثورة: العميد حجازي عاش مجاهدا في خدمة الإسلام والثورة
19 نيسان 2021
يوم الجيش وقدرات ايران الحاسمة
يوم الجيش وقدرات ايران الحاسمة
19 نيسان 2021
دور الجيش جدير بالتقدير في الدفاع عن البلاد وسائر المجالات
دور الجيش جدير بالتقدير في الدفاع عن البلاد وسائر المجالات
19 نيسان 2021
صورة تجمع الراحل حجازي والشهيد سليماني مع أسرة الشهيد السيد عباس الموسوي
صورة تجمع الراحل حجازي والشهيد سليماني مع أسرة الشهيد السيد عباس الموسوي
19 نيسان 2021
وفاة نائب قائد قوة القدس الإيراني إثر أزمة قلبية
وفاة نائب قائد قوة القدس الإيراني إثر أزمة قلبية
19 نيسان 2021
مصادر عراقية لـ"إسلام تايمز": اعتقال الكربولي بتهمة فساد مالي
مصادر عراقية لـ"إسلام تايمز": اعتقال الكربولي بتهمة فساد مالي
18 نيسان 2021
محادثات ايرانية سعودية مباشرة في بغداد
محادثات ايرانية سعودية مباشرة في بغداد
18 نيسان 2021
الخزعلي:إن لم تخرج أمريكا بالطرق الدبلوماسية فسوف تخرج بقوة السلاح
الخزعلي:إن لم تخرج أمريكا بالطرق الدبلوماسية فسوف تخرج بقوة السلاح
17 نيسان 2021
توجيهات قائد الثورة الاسلامية الى قوات الجيش الايراني
توجيهات قائد الثورة الاسلامية الى قوات الجيش الايراني
17 نيسان 2021
إيران تكشف منفذ هجوم منشأة نطنز
إيران تكشف منفذ هجوم منشأة نطنز
17 نيسان 2021
الناطق باسم حماس: الأسرى هم أيقونة الصمود الفلسطيني
الناطق باسم حماس: الأسرى هم أيقونة الصمود الفلسطيني
المراسلة معصومة فروزان
17 نيسان 2021
إيران في مواجهة "المنظمة غير النزيهة"
إيران في مواجهة "المنظمة غير النزيهة"
المراسلة معصومة فروزان
17 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
يوم الجيش وقدرات ايران الحاسمة
الخزعلي:إن لم تخرج أمريكا بالطرق الدبلوماسية فسوف تخرج بقوة السلاح
ارتباك حکومة أشرف غني والمعضلة المكلفة للولايات المتحدة
الأردن يتخلى عن المعارضة السورية المسلحة.. هل اقتربت نهاية الحرب؟