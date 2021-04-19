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الاثنين 19 نيسان 2021 ساعة 18:45

ائتلاف 14 فبراير البحریني: وفاة العميد محمد حجازي خسارة فادحة

ائتلاف 14 فبراير البحریني: وفاة العميد محمد حجازي خسارة فادحة
اصدر رئيس مجلس ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في البحرين بيانا بمناسبة رحيل الحاج المجاهد العميد السيّد محمد حجازي «نائب قائد قوّة القدس» في حرس الثورة الإسلاميّة.

و جاء في البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم
بحزن بالغ وألم عميق تلقّينا مساء الأحد 18 أبريل الجاري نبأ رحيل الحاج المجاهد العميد السيّد محمد حجازي «نائب قائد قوّة القدس» في حرس الثورة الإسلاميّة، وذلك إثر تعرّضه لنوبة قلبيّة مفاجئة.

لقد أفنى الراحل الكبير حياتهُ في خدمة الإسلام والمسلمين، والدفاعِ عن الشعوب المستضعفة في كافة أصقاع الأرض، وكان خير ناصرٍ لقضيّة الأمّة المركزيّة «القدس الشريف» ومدافعًا حقيقيًّا عنها، فشكّل رحيلهُ خسارة مؤلمة وموجعة لمحور المقاومة، وما يهوّن الخطب هم الرجال الذين صقلهم ليرفعوا راية الحقّ من بعدهِ عالية خفاقة.

إنّنا في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير نرفعُ أحرّ التعازي لسماحة الإمام القائد الخامنئي «دام ظلّه الوارف» وللحاج المجاهد العميد إسماعيل قاآني «قائد قوّة القدس»، وللجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة قيادة وشعبًا، بهذا المصاب الجلل، سائلين المولى جلّ في علاه أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون.
ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير
الأحد 18 أبريل/نيسان 2021 م
البحرين المحتلة 
رقم : 928109
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