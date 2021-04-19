هنية والنخالة يعزيان برحيل العميد حجازي

وقال هنية خلال الاتصال "نقدّر دور إيران في دعم شعبنا ومقاومته"، مجدداً شكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعمها المستمر للقضية الفلسطينية.



وأضاف هنية أن "الراحل العميد حجازي كان شخصية عملت وخدمت المقاومة لسنوات طويلة"، مشيراً إلى أن "فقدانه يشكّل خسارة للمقاومة".



بدوره، قدم الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين زياد النخالة للعميد قاآني تعازيه بفقدان العميد حجازي.



وقال النخالة "لقد أفنى العميد حجازي عمره في خدمة الإسلام والمسلمين"، مضيفاً أن "الراحل كان في الخطوط الأمامية للدفاع عن فلسطين ولبنان".