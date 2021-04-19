اجتماع روسي اميركي بشأن الاتفاق النووي في فيينا

وكتب مندوب روسيا الدائم لدى المؤسسات الدولية في العاصمة النمساوية، ميخائيل أوليانوف، عبر حسابه في "تويتر" أن وفدي موسكو وواشنطن في مفاوضات فيينا أجريا "مشاورات ثنائية مفيدة بشأن المسائل المتعلقة بإلغاء الحظر الأمريكي المفروض على إيران وعودة إيران إلى الالتزام الكامل بمسؤولياتها وفقا لخطة العمل الشاملة المشتركة" (الاسم الرسمي للاتفاق النووي).



ونشر الدبلوماسي الروسي صورة تظهر المشاركين في الاجتماع بينهم أوليانوف نفسه والمبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران روبرت مالي.



وكان الوفدان الروسي والأمريكي في فيينا قد عقدا اجتماعا مماثلا بشأن إيران في السابع من أبريل الجاري.



كما كشف أوليانوف في تغريدة أخرى اليوم عن مدى التقدم الذي تم إحرازه في مفاوضات فيينا، قائلا: "بعد أسبوعين من العمل على استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة، يمكن التأكيد على أن المحادثات دخلت طور تنسيق مشاريع القرارات المطلوبة".



وذكر الدبلوماسي الروسي أن المفاوضات لم تقترب بعد من تحقيق أي نتائج على أرض الواقع، لكن "من المهم انتقال المفاوضين من التصريحات العامة إلى بحث خطوات محددة في سبيل تحقيق الهدف".