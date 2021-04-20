صنعاء: فعالية جماهيرية بالذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد الرئيس الصماد

وفي الفعالية، أكد محافظ صنعاء عبدالباسط الهادي، أن الرئيس الشهيد الصماد خلد مواقفه في أنصع صفحات التاريخ وستظل الأجيال تستلهم منها معاني التضحية والفداء.



واستعرض جوانب من شخصية الشهيد الصماد ومسيرته وتواضعه وما قدمه من تضحيات في مواجهة العدوان وما كان يتسم به من حكمة وحنكة سياسية في إدارة شؤون البلاد.



وتطرق محافظ صنعاء، إلى أدوار الشهيد الصماد وكيف استطاع أن يوحد الصف الداخلي ويتجاوز معضلات وتحديات أثناء فترة توليه رئاسة المجلس السياسي الأعلى.

ولفت، إلى أن الشهيد جسد خلال مراحل حياته أنصع صور البذل والتضحية والإخلاص .. معتبرا مشروعه الوطني” يد تحمي .. ويد تبني” دليل على رؤيته الثاقبة لبناء الدولة اليمنية الحديثة.



وأشار محافظ صنعاء، إلى أن الشعب اليمني أصبح أكثر تماسكاً وصلابة وأن محاولات العدو للنيل من إرادته ستبوء بالفشل.



من جانبه أشاد وكيل أول المحافظة حميد عاصم، بشجاعة الرئيس الشهيد الصماد وقدراته في تعزيز التلاحم والاصطفاف الوطني في مواجهة صلف وغطرسة العدوان.



وأكد أن اليمن سينتصر على العدوان بصمود وتلاحم أبنائه وأبطاله المرابطين في الجبهات .. لافتا إلى ما تكبده العدوان من هزائم وخسائر منذ أكثر من ستة أعوام.



بدوره تناول عضو رابطة علماء اليمن خالد موسى، مواقف الشهيد الصماد في مواجهة العدوان ومشروعه الوطني لبناء مؤسسات الدولة .. مشيدا بدوره في تعزيز الصمود والإرادة الشعبية.



تخلل الفعالية التي حضرها أعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة ووكلاء المحافظة وأعضاء المجلس المحلي والقيادات القضائية والأمنية ومسؤولي المكاتب التنفيذية والإشرافية ومدراء المديريات والمشائخ والشخصيات الاجتماعية وعدد من العلماء والتربويين، قصيدة للشاعر عبدالباري عبيد، نوهت بتضحيات الشهيد الصماد.