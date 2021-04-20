الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 20 نيسان 2021 ساعة 07:54

الرئيس روحاني: قضايا البلاد لن تُحل بدون مشارکة الشعب

الرئيس روحاني: قضايا البلاد لن تُحل بدون مشارکة الشعب
وقال الرئيس روحاني في تصريحه مساء الاثنين خلال اللقاء مع عدد من الخيرين والناشطين في المنظمات الشعبية والمجتمع المدني بالبلاد انه في المجتمع الذي نعيش فيه ، تحتاج بيئتنا إلى المساعدة ويحتاج الناس إلى المساعدة فالاحتياجات مختلفة ، والبعض يحتاج إلى مزيد من المساعدة ، والبعض الآخر الى مساعدة أقل ولكن في الوقت نفسه ، لن تحل مشاكل البلاد دون المشاركة الفاعلة للشعب نفسه في ساحة المشاكل.

وتابع: ليس من الصحيح التصور بأن الحكومة، أي حكومة في أي مجتمع كان، حتى في المجتمعات المتقدمة ، قادرة لوحدها على حل جميع المشاكل والعقد وتوفير الظروف والبيئة المناسبة لحياة الإنسان، فلا يمكن ذلك دون مشاركة الشعب.

وقال الرئيس روحاني: لو أردنا الحفاظ على بلدنا ونظامنا ووضع للمجتمع على طريق الازدهار والنمو ، فلن يكون ذلك ممكنا بدون مساعدة بعضنا البعض.

وإشار إلى دور الأحزاب السياسية في تعزيز الديمقراطية في المجتمع، قائلا: ان للأحزاب رسالات ومهام في توعية الناس، وإضفاء الطابع الديمقراطي على المجتمع ، وتعريف المجتمع بأهداف البلد المهمة ، ولكن العمل السياسي للأحزاب الذي يحظى بمكانته المهمة الغاية لا ينبغي أن يختلط بأنشطة الجمعيات الخيرية.
رقم : 928197
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الانتخابات في القدس وصراع اللحظات الأخيرة مع الاحتلال
الانتخابات في القدس وصراع اللحظات الأخيرة مع الاحتلال
الشيخ أكرم الكعبي: القائد حجازي أفنى عمره دفاعاً عن الإسلام ونصرة المستضعفين
الشيخ أكرم الكعبي: القائد حجازي أفنى عمره دفاعاً عن الإسلام ونصرة المستضعفين
20 نيسان 2021
ختمة القرآن الكريم الرمضانية بجوار مرقد الشهيد سليماني
ختمة القرآن الكريم الرمضانية بجوار مرقد الشهيد سليماني
20 نيسان 2021
تعيين العميد فلاح زاده نائب لقائد قوة القدس
تعيين العميد فلاح زاده نائب لقائد قوة القدس
19 نيسان 2021
مصدر إيراني: مباحثات أمنية بين إيران والسعودية بشأن اليمن
مصدر إيراني: مباحثات أمنية بين إيران والسعودية بشأن اليمن
19 نيسان 2021
قائد الثورة: العميد حجازي عاش مجاهدا في خدمة الإسلام والثورة
قائد الثورة: العميد حجازي عاش مجاهدا في خدمة الإسلام والثورة
19 نيسان 2021
يوم الجيش وقدرات ايران الحاسمة
يوم الجيش وقدرات ايران الحاسمة
19 نيسان 2021
دور الجيش جدير بالتقدير في الدفاع عن البلاد وسائر المجالات
دور الجيش جدير بالتقدير في الدفاع عن البلاد وسائر المجالات
19 نيسان 2021
صورة تجمع الراحل حجازي والشهيد سليماني مع أسرة الشهيد السيد عباس الموسوي
صورة تجمع الراحل حجازي والشهيد سليماني مع أسرة الشهيد السيد عباس الموسوي
19 نيسان 2021
وفاة نائب قائد قوة القدس الإيراني إثر أزمة قلبية
وفاة نائب قائد قوة القدس الإيراني إثر أزمة قلبية
19 نيسان 2021
مصادر عراقية لـ"إسلام تايمز": اعتقال الكربولي بتهمة فساد مالي
مصادر عراقية لـ"إسلام تايمز": اعتقال الكربولي بتهمة فساد مالي
18 نيسان 2021
محادثات ايرانية سعودية مباشرة في بغداد
محادثات ايرانية سعودية مباشرة في بغداد
18 نيسان 2021
الخزعلي:إن لم تخرج أمريكا بالطرق الدبلوماسية فسوف تخرج بقوة السلاح
الخزعلي:إن لم تخرج أمريكا بالطرق الدبلوماسية فسوف تخرج بقوة السلاح
17 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
يوم الجيش وقدرات ايران الحاسمة
الخزعلي:إن لم تخرج أمريكا بالطرق الدبلوماسية فسوف تخرج بقوة السلاح
ارتباك حکومة أشرف غني والمعضلة المكلفة للولايات المتحدة
الأردن يتخلى عن المعارضة السورية المسلحة.. هل اقتربت نهاية الحرب؟