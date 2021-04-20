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الثلاثاء 20 نيسان 2021 ساعة 08:06

أرجنتين تنوی الحصول على تكنولوجيا إنتاج لقاح سبوتنيك V

أرجنتين تنوی الحصول على تكنولوجيا إنتاج لقاح سبوتنيك V
وقال المكتب الصحفي للرئاسة الأرجنتينية إن مستشارة الرئيس سيسيليا نيكوليني زارت مركز "غاماليا" الروسي للأبحاث الذي قام بتطوير اللقاح برفقة الخبراء لدراسة الإسراع بتسليم التكنولوجيا للبدء بإنتاج "سبوتنيك V" في الأرجنتين في أقرب وقت.

ورافق المستشارة في زيارتها خبراء مختبر "ريتشموند" الأرجنتيني، الذي وقع مذكرة مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة بشأن إنتاج اللقاح الروسي في الأرجنتين في المستقبل.

وزار موسكو ضمن الوفد الأرجنتيني أيضا وزير الاقتصاد مارتين غوزمان.

يذكر أن الأرجنتين واحدة من الدول الـ 60 التي صادقت على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي لتطعيم السكان ضد فيروس كورونا، وهي أبدت اهتماما أيضا بإنتاج اللقاح على أراضيها.
مصدر : وكالات
رقم : 928203
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