الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 20 نيسان 2021 ساعة 08:12

آية الله قاسم: فليبادر الحكم للدخول مع المعارضة باتفاق على وضعٍ جديد

آية الله قاسم: فليبادر الحكم للدخول مع المعارضة باتفاق على وضعٍ جديد
وقال اية الله قاسم في بيان اليوم الاثنين "لأنّ الشعب لا يجد ما يقنعه بالتفكير في التوقّف عن حراكه، وكلّ ما يواجهه من تصاعدٍ في سياسة البطش والتهميش والتقزيم التي تمارسها الحكومة في حقّه؛ يملي عليه أن يواصل سيره في هذا الحراك وإنْ كلَّفه ما كلَّف"، على حد تعبيره. 

وأضاف قاسم بأنه "لا مخرج لصالح الوطن وسلامة أهله (...)  إلاّ بأن يبادر الحكم في الدخول مع المعارضة في اتفاق على وضعٍ جديد دستوري ومؤسساتي وعملي يحفظ حقوق المواطنين ويعترف لهم بموقعهم السيادي في سياسة بلدهم". وشدد على أن "الحل في التعجيل بالإصلاح بالحجم الذي يقنع به الشعب، وفي ذلك قوّة وعزّ وراحة وأمن ومصلحة الجميع". 

ورأى قاسم بأن "بقاء السجون ملأى من أبناء الوطن (...) ظهر أنّه عملية عبثيّة لا تخدم حتى الهدف السياسي الجائر المقصود للحكم". 

وأشار إلى أن "السجون صارت محرِّكاً قويّاً لحركة الشارع وعامل تأجيج للمشاعر الإنسانية النبيلة". واستدرك بأنه "إنْ أريد من اكتظاظ السجون بألوف الأحرار تحويل القضية من حقوق سياسية ومدنية  (...)  إلى قضية المطالبة بإطلاق السجناء؛ فإنّ صرخات السجناء الأحرار من داخل السجون بالمطالبة بحقوق الشعب كاملة برهان قاطع على فشل هذه المحاولة"، مؤكداً "الشعب واعٍ جدّاً بأنّ حلّ أزمة الوطن لا تكون إلا بتصحيح الأوضاع من الأساس، وإقامة بناء العلاقة السياسية بين الشعب والحكم على أساس جديد صحيح".

وقال "كلام من هذا النوع، وإنْ ثقل على الحكم، إلاّ أنه في نظر المتعقل في صالح الجميع".

وأوضح "في البحرين أزمة سياسيّة وحقوقيّة حادَّة (...)  وهي من حيث آثارها المرهقة ومردوداتها الخطيرة أزمة شعب وحكومة معاً، فكما هي مرهقة للشعب مرهقة للحكومة".

وتابع "ليس للشعب أي مصلحة في بقاء أي مظهر من مظاهر الصراع لو استجابت الحكومة لما يتوجّب عليها من حقوقه المسلوبة والمهدورة".

وأكد بأن "الشعب مضطر لاستمراره في حراكه الإصلاحي رغم الخسائر المتوالية، لأنّه الخيار الأرجح والأقلّ ضرراً".

ورأى قاسم بأن "الحكم تزداد غربته عن الشعب يوماً بعد يوم، وتشتد عزلته. وهذا من شأنه أن يضغط عليه ضغطاً هائلاً، ويضعفه على المستويين الداخلي والخارجي (...) ويفقده الكثير من وزنه حتى عند الدول الصديقة التي يعتمد عليها، ويوقعه أسير الهاجس الأمني من شعبه بدل الاشتغال بسياسة البناء للوطن".

وشدد على أنه "ليس هناك ما يضطر الحكم إلى هذه المآزق المهلكة لو تخلّى عن روح الأثرة والاستحواذ على ثروة الشعب، وقبضة الحكم المطلق".
رقم : 928205
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الانتخابات في القدس وصراع اللحظات الأخيرة مع الاحتلال
الانتخابات في القدس وصراع اللحظات الأخيرة مع الاحتلال
الشيخ أكرم الكعبي: القائد حجازي أفنى عمره دفاعاً عن الإسلام ونصرة المستضعفين
الشيخ أكرم الكعبي: القائد حجازي أفنى عمره دفاعاً عن الإسلام ونصرة المستضعفين
20 نيسان 2021
ختمة القرآن الكريم الرمضانية بجوار مرقد الشهيد سليماني
ختمة القرآن الكريم الرمضانية بجوار مرقد الشهيد سليماني
20 نيسان 2021
تعيين العميد فلاح زاده نائب لقائد قوة القدس
تعيين العميد فلاح زاده نائب لقائد قوة القدس
19 نيسان 2021
مصدر إيراني: مباحثات أمنية بين إيران والسعودية بشأن اليمن
مصدر إيراني: مباحثات أمنية بين إيران والسعودية بشأن اليمن
19 نيسان 2021
قائد الثورة: العميد حجازي عاش مجاهدا في خدمة الإسلام والثورة
قائد الثورة: العميد حجازي عاش مجاهدا في خدمة الإسلام والثورة
19 نيسان 2021
يوم الجيش وقدرات ايران الحاسمة
يوم الجيش وقدرات ايران الحاسمة
19 نيسان 2021
دور الجيش جدير بالتقدير في الدفاع عن البلاد وسائر المجالات
دور الجيش جدير بالتقدير في الدفاع عن البلاد وسائر المجالات
19 نيسان 2021
صورة تجمع الراحل حجازي والشهيد سليماني مع أسرة الشهيد السيد عباس الموسوي
صورة تجمع الراحل حجازي والشهيد سليماني مع أسرة الشهيد السيد عباس الموسوي
19 نيسان 2021
وفاة نائب قائد قوة القدس الإيراني إثر أزمة قلبية
وفاة نائب قائد قوة القدس الإيراني إثر أزمة قلبية
19 نيسان 2021
مصادر عراقية لـ"إسلام تايمز": اعتقال الكربولي بتهمة فساد مالي
مصادر عراقية لـ"إسلام تايمز": اعتقال الكربولي بتهمة فساد مالي
18 نيسان 2021
محادثات ايرانية سعودية مباشرة في بغداد
محادثات ايرانية سعودية مباشرة في بغداد
18 نيسان 2021
الخزعلي:إن لم تخرج أمريكا بالطرق الدبلوماسية فسوف تخرج بقوة السلاح
الخزعلي:إن لم تخرج أمريكا بالطرق الدبلوماسية فسوف تخرج بقوة السلاح
17 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
يوم الجيش وقدرات ايران الحاسمة
الخزعلي:إن لم تخرج أمريكا بالطرق الدبلوماسية فسوف تخرج بقوة السلاح
ارتباك حکومة أشرف غني والمعضلة المكلفة للولايات المتحدة
الأردن يتخلى عن المعارضة السورية المسلحة.. هل اقتربت نهاية الحرب؟