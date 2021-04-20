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الثلاثاء 20 نيسان 2021 ساعة 08:20

إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات العدو بالقدس المحتلة

إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات العدو بالقدس المحتلة
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالقدس بأن طواقمها تعاملت مع 4 إصابات عولجت ميدانيا في باب العمود، بينها 3 إصابات اختناق بالغاز، واصابة جراء الاعتداء بالضرب.

وشهد باب العمود بالقدس المحتلة، مساء الأحد، حالة استنفار بين صفوف قوات العدو وانتشار بكثافة في شوارع المدينة.

واستخدمت قوات العدو شاحنة المياه العادمة لتفريق الشبان خلال تواجدهم عند بابي العمود والساهرة.

وذكر شهود عيان أن قوات العدو اعتدت بوحشية على شقيقين من قرية العيسوية، خلال احتجازهما في غرفة المراقبة بباب العمود قبل اعتقالهما، ما أدى لإصابة أحدهما بجروح بوجهه.

وحضر العشرات من المستوطنين إلى باب العمود بالقدس، بحجة اسناد شرطة العدو في الاعتداء على الشبان المقدسيين.
مصدر : وكالات
رقم : 928210
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