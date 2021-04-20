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الثلاثاء 20 نيسان 2021 ساعة 09:53

إيران: نرحب بوساطة العراق مع الدول العربية

إيران: نرحب بوساطة العراق مع الدول العربية
وقال مسجدي في حديثه للوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، بشأن الوساطة العراقية بين طهران والرياض "الجمهورية الإسلامية ترحب وتدعم أي تحرك يؤدي إلى تطوير العلاقات والتعاون والتقارب بين إيران والدول العربية من أجل تخفيف حدة التوتر في المنطقة".

وأضاف إن "إيران ترحب بتحرك العراق لتعزيز العلاقات والتعاون بين دول المنطقة وتشجعه على لعب هذا الدور وبذل هذه المساعي"، مشيراً إلى أن "إيران مستعدة للجلوس إلى طاولة الحوار مع البلدان التي نختلف معها أو تلك التي انقطعت علاقاتنا معها، سواء داخل إيران أو على الأراضي العراقية او في أي بلد آخر".

وقطعت السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع إيران مطلع يناير/كانون الثاني 2016 .

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية نقلت في وقت سابق اليوم عن مسؤول عراقي، قوله إن "وفدين من إيران والسعودية التقيا في بغداد مطلع الشهر الجاري"، مضيفاً إن "لقاء بغداد عقد بمشاركة رئيس المخابرات السعودي وممثلين عن أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني".

ولم تؤكد المملكة العربية السعودية عقد لقاءات سرية مع إيران في العراق أو خارجه، فيما أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده يوم أمس، إن "التقارير الصحفية بشأن الاجتماع مع السعودية تحتوي تناقضات كثيرة ومعلومات غير دقيقة".

وقال خطيب زاده بمؤتمر صحفي إن "إيران ترحب بالحوار مع السعودية لقناعتنا بأن ذلك يصب في مصلحة دول وشعوب المنطقة، وإن الحوار الإيراني السعودي يساهم في إرساء الأمن والسلام الإقليميين".

وفي شأن آخر، صرح السفير الإيراني في العراق أن وجود القوات الأمريكية ليس في مصلحة العراق والمنطقة، مضيفاً إن "أن القوات المسلحة في العراق والمنطقة قادرة على توفير الأمن بنفسها".

وأعرب السفير الإيراني عن أمله في أن تنتهي الحرب ضد الشعب اليمني في أقرب وقت بمناسبة شهر رمضان وأن يعم السلام والصداقة بين جميع المسلمين.
رقم : 928229
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