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الثلاثاء 20 نيسان 2021 ساعة 10:30

إصابة عدد من المدنيين في سوريا بقصف تركي في شمال الرقة

إصابة عدد من المدنيين في سوريا بقصف تركي في شمال الرقة
ونقلت وكالة "سانا" السورية الرسمية عن مصادر محلية أن "قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها اعتدوا من مناطق انتشارهم في أقصى الريف الشمالي للرقة بالقرب من الحدود التركية بقذائف المدفعية على التجمعات السكانية في قرية صيدا ومحيط بلدة عين عيسى والطرقات المؤدية إليها ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين ووقوع أضرار في المنازل والممتلكات".

ومنذ بداية التدخل التركي في شمال سوريا عام 2019 وسيطرتها وتواجدها في عدد من القرى والبلدات والمدن بريفي الرقة والحسكة الشماليين، اتخذت القوات التركية والجماعات المسلحة الموالية لها تلك المناطق منطلقاً لتنفيذ هجمات وقصف متواصل سقط على اثره ضحايا مدنيون وهاجر الآلاف منهم وسُرقت ونُهبت ممتلكاتهم.
رقم : 928234
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