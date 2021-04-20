الكويت: تمديد الحظر الجزئي حتى نهاية رمضان

ويبدأ الحظر في السابعة مساء وحتى الخامسة صباحاً، وستتم مراجعته وفق الحالة الوبائية في البلاد، بحسب البيان الصادر عن مكتب التواصل الحكومي.



وهذه هي المرة الثانية التي تمدد فيها الحكومة الكويتية الحظر الجزئي الذي بدأ العمل به في السابع من مارس الماضي، قبل أن يتم تمديده في الثامن من أبريل الجاري، مع تقليصه ساعتين.



وسمحت الحكومة بتقديم خدمات التوصيل من المطاعم والمقاهي ومتاجر البقالة خلال ساعات الحظر طوال شهر رمضان.



وتفرض الحكومة الكويتية قيوداً صارمة على الحركة والتجمعات للحد من تفشي الوباء وذلك بعد صعود منحنى الإصابات بشكل كبير خلال الشهور الثلاثة الأخيرة.



وتتزامن هذه القرارات مع حملة تطعيم وطنية بدأتها الكويت نهاية ديسمبر 2020، وأعلنت منتصف الشهر الجاري أن نحو 800 ألف تلقوا التطعيم.



وبلغ مجموع الإصابات في الكويت منذ ظهور الوباء 256.987 حالة، تعافى منهم 240.465 وتوفي 1.448، بحسب البيانات الرسمية.