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الثلاثاء 20 نيسان 2021 ساعة 11:45

قاليباف: البرلمان سيتابع الاسبوع القادم قضايا النووي والبورصة وكورونا

قاليباف: البرلمان سيتابع الاسبوع القادم قضايا النووي والبورصة وكورونا
وقال قاليباف خلال اجتماع مجلس الشورى الاسلامي اليوم الثلاثاء: اننا نمرّ الان بظروف صعبة من تفشي فيروس كورونا وان غالبية المدن هي الان في الحالة الحمراء.

ودعا الاجهزة المسؤولة في الحكومة لبذل المزيد من الجهود في مجال السيطرة وفرض القيود لوقف المسار التصاعدي لتفشي مرض كورونا ومن ثم العمل على خفضه واضاف: ان المجتمع يواجه ظروفا اقتصادية ومعيشية صعبة وان كل جهود المجلس والحكومة منصبة على تقديم الدعم اللازم للشرائح التي تتضرر بسبب القيود في هذه الظروف.

ونفى صحة تعطيل عمل المجلس خلال الاسبوع القادم وقال: انني اعلن بان الرؤساء والهيئات الرئاسية للجان "الامن القومي والسياسة الخارجية" و"الاقتصاد" و"الصناعة والمناجم" و"الطاقة" و"الصحة والعلاج" ستواصل انشطتها بالتاكيد في القضايا المتعلقة بالنووي والبورصة وكورونا والصحة والعلاج ولكن اجتماعات الاسبوع القادم لن تجري بالصورة الرسمية التي يحضر فيها جميع الاعضاء وتتم فيها اتخاذ القرارات.

واضاف: ولكن بطبيعة الحال لو استدعت الضرورة سنعقد اجتماع المجلس بالتاكيد خلال الاسبوع القادم.

واوضح بان النواب سيتوجهون خلال ايام ليالي القدر الى دوائرهم الانتخابية.
رقم : 928253
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