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الثلاثاء 20 نيسان 2021 ساعة 12:03

ربيعي : بالامكان احياء الاتفاق النووي بشكل كامل في مدة قصيرة

ربيعي : بالامكان احياء الاتفاق النووي بشكل كامل في مدة قصيرة
وفي مؤتمره الصحفي الذي عقده اليوم عبر الانترنيت قال ربيعي انه وخلافا لبعض المزاعم فأن الادارة الامريكية قادرة على العودة الى الاتفاق النووي والالتزام بتعهداتها في وقت قصير، ومقابل ذلك ستقوم ايران باختبار مصداقية الموقف الامريكي وتعود الى التزاماتها في اطار الاتفاق .

من جانب آخر تطرق ربيعي الى انتشار الموجة الرابعة من فيروس كورونا مشيرا الى أن الايام الاخيرة شهدت طفرة في عدد ضحايا كورونا في البلاد من حيث الاصابات والوفيات.

واشار الى ان هناك عاملين وراء تفاقم انتشار كورونا في مرحلته الرابعة وهما انتشار الفيروس الجديد المتحور العابر للحدود، وعدم الالتزام بالتعاليم الصحية بالشكل المطلوب.

ودعا ربيعي المواطنين الى التعاطي الجاد مع البروتكولات الصحية والالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وتشديد النظافة الشخصية.

كما بارك المتحدث باسم الحكومة يوم الجيش الذي صادف يوم الاحد الماضي مشيدا بدور الجيش وتضحياته الى جانب قوات حرس الثورة الاسلامية في الدفاع عن البلاد.
رقم : 928258
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