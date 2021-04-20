وقال المنظمون في حفل الإطلاق الذي جرى في العاصمة البريطانية لندن، إن الهدف من "سند" مراقبة حالة الحريات في السعودية، وفضح الانتهاكات التي يمارسها نظام "محمد بن سلمان" أمام الرأي العام الغربي، والمنظمات الحقوقية، بحق النشطاء الذين يرفعون أصواتهم أو بسبب نشاطاتهم.



وأوضح رئيس مجلس الأمناء الدكتور سعيد الغامدي، أن سند تستهدف "نصرة المظلوم، وردع الظالم، والحالة الحقوقية في السعودية، تمر بوضع مزر، ومؤلم جدا، وأصبح الظلم منتشرا والقمع هو الشيء الرئيس الذي تستخدمه السلطة".



وأضاف الغامدي، أن المعتقلات تمتلئ ومن يحال للمحاكمات، ينال أحكاما طويلة المدى، من أجل موقف أو رأي أو تغريدة أو كلمة.