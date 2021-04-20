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الثلاثاء 20 نيسان 2021 ساعة 13:13

الناشطة لجين الهذلول تحصل على جائزة في مجال حقوق الإنسان

الناشطة لجين الهذلول تحصل على جائزة في مجال حقوق الإنسان
وجاء إعلان المجلس الأوروبي عن منح الهذلول جائزة ''فاتسلاف هافل'' لحقوق الإنسان بعد شهرين فقط من إطلاق سراحها من قبل السلطات السعودية بعد نحو ثلاث سنوات أمضتها في سجون المملكة.

وتُمنح الجائزة سنويًا للأفراد أو المؤسسات الذين يقدمون مساهمة غير عادية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

وعلقت علياء الهذلول على حصول شقيقتها لجين على الجائرة بالقول: "سعيدة جدا أن العالم يتعرف أكثر فأكثر على لجين".

وكانت الهذلول إحدى ثلاث شخصيات تنافسن على الجائزة. وعرفت عنها الجائزة بأنها "أحد أبرز وجوه الحركة النسوية السعودية".

ومن بين المرشحات كانت راهبات دروكبا وهي مجموعة من الراهبات البوذيات الشابات في نيبال "يعملن من أجل المساواة بين الجنسين والاستدامة البيئية والتسامح بين الثقافات في بلداتهن في منطقة الهملايا".

والمرشحة الثالثة كانت الناشطة من جمهورية الكونغو الديموقراطية "جوليان لوسينغه" لأنّها "وثّقت الانتهاكات الجنسية التي تتعرّض لها النساء" في بلدها.

وتكافئ جائزة فاتسلاف هافل أعمالاً استثنائية للمجتمع المدني في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وتترافق الجائزة المذكورة مع مكافأة مالية قدرها ستون ألف يورو.
مصدر : وكالات
رقم : 928275
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