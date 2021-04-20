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الثلاثاء 20 نيسان 2021 ساعة 13:15

الصحة الايرانية: 25492 إصابة و395 حالة وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: 25492 إصابة و395 حالة وفاة جديدة بكورونا
وقالت المتحدثة بأسم وزارة الصحة الايرانية في تصريح اليوم: منذ ظهر أمس الأثنين ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 25492 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى مليونين و286 ألفا و927 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 3365 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفتت لاري الى تعافي مليون و810 آلاف و531 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 4911 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

واشارت الى تسجيل 395 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 66732 حالة وفاة.

وقالت المتحدثة بأسم وزارة الصحة الايرانية انه تم اجراء 14 مليون و613 ألفا و10 إختبارات لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد-19 في جميع انحاء البلاد.

واضافت لاري: حتى الآن تلقى 480646 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى 141176 الجرعة الثانية ، وبلغ إجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها 621822 جرعة.
رقم : 928276
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