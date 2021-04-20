'قسد' تختطف عدداً من المدنيين في ريف دير الزور

ونقلت وكالة "سانا" السورية الرسمية عن مصادر محلية قولها إن "مجموعات مسلحة من ميليشيا قسد أقدمت على إطلاق النار بشكل كثيف في قرية العزبة بريف دير الزور الشمالي لإجبار الأهالي على البقاء في منازلهم وشنت حملة مداهمات اختطفت على إثرها عدداً من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة".



وداهم مسلحون من ميليشيا "قسد" أمس بلدة الحوايج بريف دير الزور الشرقي واختطفوا خمسة مدنيين واقتادوهم إلى جهة مجهولة.



وأشارت المصادر إلى أن قرية العزبة شهدت خلال الأشهر الماضية مظاهرات شعبية رداً على إمعان ميليشيا "قسد" في ممارساتها التعسفية وجرائمها بحق الأهالي وللمطالبة بخروجها وقوات الاحتلال الأمريكي من المنطقة.