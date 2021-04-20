غدا، تدشين ثالث معبر حدودي بين ايران وباكستان

واعلنت وزارة الطرق اليوم، ان "اسلامي" سيتوجه الاربعاء الى محافظة سيستان وبلوجستان؛ حيث سيقوم بتدشين معبر "بيشين –مند" الحدودي الرسمي الثالث مع باكستان؛ خلال مراسم خاصة بمشاركة جمع من كبار المسؤولين لدى وزارات الطرق والصناعة والخارجية، ونواب في البرلمان ورئيس مصلحة الجمارك الايرانية ومسؤوليين محليين، الى جانب ممثلين عن السفارة الباكستانية في طهران.



يذكر، ان حركة العبور الرسمية البرية بين ايران وباكستان، تتم حاليا عبر منفذي "ميرجاوة" و"جالق" في شمال وشرق محافظة سيستان بلوجستان؛ بينما يقع المعبر الحدودي الجديد بمدينة سارك، اقصى جنوبي المحافظة.