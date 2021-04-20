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الثلاثاء 20 نيسان 2021 ساعة 15:17

روحاني: الحكومة تعمل على توفير لقاح كورونا بشكل واسع

واضاف الرئيس روحاني خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليوم الثلاثاء انه ورغم صعوبة تأمين المبالغ المالية بسبب الحرب الاقتصادية وقلة اللقاحات في العالم الا أن إيران عرضت شراء جميع اللقاحات بأعداد أعلى من جميع الدول ، ووظفت جميع امكاناتها في هذا المجال.

من جهة ثانية تطرق روحاني الى جهود الحكومة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج القمح وقال : ان الحكومة وفرت متطلبات الوصول الى هذا الهدف من خلال دعم المزارعين وزيادة اسعار شراء القمح منهم خلال السنوات الثمان الاخيرة.

وأكد روحاني ان الحكومة افشلت الحرب الاقتصادية التي شنها الاعداء خلال السنوات الاخيرة ، من خلال توفير السلع الاساسية بشكل واسع ، وتأمين المواد الأولية للمصانع والقطاعات الانتاجية.
رقم : 928300
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