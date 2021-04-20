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الثلاثاء 20 نيسان 2021 ساعة 15:30

ما هي تفاصيل السفارة الإماراتية لدى الإحتلال؟

وقالت إمارات ليكس إن وزارة الخارجية الإماراتية استأجرت مقراً لسفارتها في مبنى بورصة تل أبيب للأوراق المالية، الواقعة في مركز المدينة.

وبدأت الخارجية الإماراتية أعمال ترميم وتحديث في المقر المستهدف، فيما اتفق على أن يرفرف علم الإمارات فوق المبنى وعند مدخله.

ويتألف مبنى البورصة في تل أبيب من 14 طابقاً، ستة منها تحت الأرض.

ويقع المبنى في حي قديم جرى تحديثه وتحويله أفخم أحياء المدينة، وبالقرب منه يقع مبنى ديزنكوف، المكان الذي تم فيه الإعلان عن تأسيس إسرائيل في سنة 1948.

واعتبرت مصادر سياسية في تل أبيب اختيار هذا المكان بمثابة تعبير عن زيادة اهتمام الإمارات بالملف الاقتصادي.

وكانت الإمارات قد استأجرت فيلا في مدينة هرتسليا، شمال تل أبيب، لسكنى السفير محمد الحاجة.

وقد باشر ممارسة مهامه من هذا المنزل إلى حين يتم افتتاح مقر السفارة بشكل رسمي.

ومن المتوقع أن تصل زوجة السفير وأولاده الأربعة إلى تل أبيب في الأسابيع القريبة، عند انتهاء السنة الدراسية.

وتم تسجيل أولاد السفير الإماراتي في مدرسة أجنبية في يافا المحتلة.

المعروف أن السفارة الإسرائيلية في أبوظبي، أيضاً تعمل من مقر مؤقت في المدينة، لكنها تعمل منذ شهر نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، مع وصول السفير المؤقت، إيتان نائيه إليها.

كما تعمل في دبي قنصلية إسرائيلية بمسؤولية القنصل العام إيلان شتولمان.
مصدر : وكالات
رقم : 928306
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