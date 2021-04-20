اليمن يحيي الذكرى السنوية الثالثة للرئيس الشهيد صالح الصماد

وخلال كلمة له، قال عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي: "إن الكلمات تعجز عن إيفاء الرئيس الشهيد الصماد حقه، وما قدمه في سبيل أن يكون الشعب اليمني أكثر صموداً وقوة وثباتاً وتحركاً".



وأشار إلى أهمية إحياء الذكرى السنوية للرجل القائد الشهيد الرئيس صالح الصماد لتذكر مآثره والمسؤولية التي تحملها في سبيل ترسيخ عوامل الصمود لدى الشعب اليمني.



وأكد أهمية استلهام معاني التضحية والعطاء من الرئيس الشهيد الصماد واستمرار الثبات في مواجهة العدوان، موضحاً أن الشهيد الصماد لم يعش يوماً من أجل نفسه أو منصبه أو من أجل يبقى رئيساً وإنما كان جل اهتمامه أن يقدم كل ما في وسعه لخدمة شعبه.



وتطرق عضو السياسي الأعلى إلى ما تحقق بعد تشكيل المجلس السياسي الأعلى والحكومة وانطلاق مشروع الرؤية الوطنية، من إنجازات كبيرة حققت لليمن توازن الردع، وفي مقدمة ذلك دك الطغاة بطائرات صماد 3 التي أصبحت ترعب إسرائيل والنظامين السعودي والإماراتي.



ولفت إلى الانجازات التي تحققت على الصعيد العسكري والانتقال من مرحلة الدفاع إلى الهجوم من خلال تطوير القدرات الدفاعية والصناعات العسكرية والطيران المسير في إطار تحقيق مشروع الرئيس الشهيد الصماد النهضوي "يد تحمي، ويد تبني".



وأضاف محمد الحوثي: "إن اليمن ليس تابعا لأحد، ونعتبر استقلالنا خطا أحمرا لا يمكن المساومة عليه، بعد أن ضحينا وقدمنا دماءً كثيرة على رأسها دماء الشهيد الصماد في معركة الاستقلال والحرية".





وطالب محمد علي الحوثي، بسرعة استكمال إصدار وتنفيذ الأحكام القضائية بحق المجرمين الذين شاركوا في سفك دماء الرئيس الشهيد الصماد ورفاقه، مشدداً على ضرورة إصدار الأحكام القضائية بحق العملاء الذين قدموا الإحداثيات للجرائم التي اقترفها العدوان في الصالة الكبرى وحفل زفاف سنبان وغيرها من الجرائم المرتكبة بحق أبناء الشعب اليمني.



كما أكد أن الرئيس الصماد كان رجلاً توافقياً محبا لوطنه ورجلاً بمستوى المسئولية الملقاة على عاتقه الأمر الذي يستدعي من الجميع التأسي به والتواجد والتحرك في الميدان لتلمس أوضاع المواطنين وقضاء حوائجهم، لافتا إلى أن هناك عمل وتحرك مستمر على خطى الرئيس الشهيد ومشروعه حتى تحقيق النصر على مختلف الأصعدة.



فيما استعرض نائب رئيس الوزراء لشئون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، مناقب الرئيس الشهيد الصماد الحاضرة في وجدان أحرار اليمن، وكذا ما تميز به من قدرة في إدارة شئون الدولة وتوحيد الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان.



وأشار أن الشهيد الصماد كان رئيساً استثنائياً في مرحلة استثنائية أراد العدوان خلالها تدمير كل شيء في اليمن، منوها بقدرة وحنكة الرئيس الشهيد الصماد وتعامله مع القضايا الوطنية وإصراره على المضي في تمتين الجبهة الداخلية كمرتكز رئيسي لمواجهة العدوان وترسيخ المشروع النهضوي الذي أطلقه "يد تحمي، ويد تبني" والذي تجسد في الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.



وأكد الجنيد المضي في تنفيذ مشروع الرئيس الصماد وتجسيده على أرض الواقع من خلال مواصلة معركة التحرر وتطوير الصناعات العسكرية بالتوازي مع تفعيل مؤسسات الدولة وإصلاح الاختلالات التي رافقت عملها خلال الفترة الماضية.



واعتبر ذكرى استشهاد الرئيس الصماد محطة فارقة لاستلهام معاني التضحية والاستبسال في مواجهة قوى الاستكبار العالمي، مشيراً إلى أن الشهيد الصماد مثل التوجه الوطني الصادق عبر تحركاته ونشاطه المتصف بالجدية وحرصه الدائم على تلمس احتياجات المواطن والمرضى والجرحى.





بدوره، قال فضل صالح الصماد، نجل الرئيس الشهيد الصماد: "إنه لمن دواعي الغبطة والسرور والعزة، أن أتذكر في مثل هذه الذكرى أن لي أبًا لم تغيره أعلى المناصب أو تمنعه من أن يعيش مواطنًا مجاهدًا يتنقل من جبهة إلى أخرى".



وأكد أن عظمة الشعب اليمني تتمثل في وجود قادة عظماء يعيشون هَمَّ الأمة ومعاناتها ويتقدمون الصفوف، تشربوا ثقافة القرآن قولًا وعملًا، مشيراً إلى أهمية المشروع الذي أطلقه الرئيس الشهيد الصماد لبناء دولة المؤسسات والقانون والعدالة والمساواة.



وأضاف نجل الشهيد الصماد: "أقول لقوى العدوان وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل وأذنابهم إن اغتيالكم للرئيس صالح الصماد لم يحقق لكم شيئا سوى أنكم جنيتم على أنفسكم، فها هو الصماد يحلق في أجوائكم ويقصفكم في عقر داركم".



كما أكد أن اليمن سيظل مقبرة الغزاة وستتحطم أحلام قوى العدوان والمرتزقة على صخرة صمود أبطال الجيش واللجان الشعبية، وسيخرج الغزاة والمحتلون من الأراضي اليمنية تلاحقهم لعنات الأجيال وتبعات الهزائم النكراء.





وفي صنعاء كان قد أكد محافظ صنعاء عبدالباسط الهادي، أن الرئيس الشهيد الصماد خلد مواقفه في أنصع صفحات التاريخ وستظل الأجيال تستلهم منها معاني التضحية والفداء.



واستعرض جوانب من شخصية الشهيد الصماد ومسيرته وتواضعه وما قدمه من تضحيات في مواجهة العدوان وما كان يتسم به من حكمة وحنكة سياسية في إدارة شؤون البلاد.



وتطرق محافظ صنعاء، إلى أدوار الشهيد الصماد وكيف استطاع أن يوحد الصف الداخلي ويتجاوز معضلات وتحديات أثناء فترة توليه رئاسة المجلس السياسي الأعلى.



ولفت، إلى أن الشهيد جسد خلال مراحل حياته أنصع صور البذل والتضحية والإخلاص .. معتبرا مشروعه الوطني” يد تحمي .. ويد تبني” دليل على رؤيته الثاقبة لبناء الدولة اليمنية الحديثة.



وأشار محافظ صنعاء، إلى أن الشعب اليمني أصبح أكثر تماسكاً وصلابة وأن محاولات العدو للنيل من إرادته ستبوء بالفشل.



ومن جهته أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، أن هناك عمليات قادمة ستكون باسم الشهيد الرئيس "صالح الصماد".



وأوضح العميد يحيى سريع، أن القوات المسلحة اليمنية تُعد العدة لهذه العمليات، وتنتظر فقط إشارة القيادة، وهي من تحدد الزمان والمكان المناسبين، مؤكدًا أن دم الشهيد الصماد لن يضيع ولن يزول.



تصريح العميد سريع جاء خلال زيارة رسمية للمجلس السياسي الأعلى ووزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة لضريح الشهيد الرئيس صالح الصماد في ذكرى استشهاده.