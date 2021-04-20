وأقر مجلسًا السيادة والوزراء في السودان قانونًا يلغي تشريعًا سابقا بشأن مقاطعة كيان الاحتلال.



وقال وزير العدل السوداني على حسابه على تويتر، إن مجلسي السيادة والوزراء أجازا القانون.



وكانت وزارة العدل السودانية قدمت مشروع قانون يلغي تشريعا يعود إلى 1958 حول "مقاطعة إسرائيل"، إلى الحكومة، التي أقرته بدورها أوائل الشهر الجاري.



وفي غيبة المجلس التشريعي يحل مجلسا الوزراء والسيادة في السودان محل البرلمان وفق نص الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية.



ووقع السودان والكيان الإسرائيلي على اتفاق العار في 23 أكتوبر/تشرين الأول ليصبح خامس دولة عربية تتخذ هذه الخطوة.



يذكر أن قانون مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي كان قد سن عام 1958، ويقضي بحظر البضائع وجميع أنواع التعاون التجاري معه، وينص على عقوبات رادعة للمخالفين.