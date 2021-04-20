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الثلاثاء 20 نيسان 2021 ساعة 18:40

روحاني: نلتزم بكامل الاطر التي حددها قائد الثورة بشان المفاوضات

روحاني: نلتزم بكامل الاطر التي حددها قائد الثورة بشان المفاوضات
وفي تصريحه خلال اللقاء مع جمع من النشطاء السياسيين اليوم، اكد روحاني ان "الشعب الايراني استطاع بصموده ومقاومته ان ينتصر في الحرب الاقتصادية ويفشل سياسة الضغوط القوصى التي فرضت عليه من جانب العدو، ليقرّ الامريكيون والعالم اجمع بهذه الحقيقة اليوم".

واضاف رئيس الجمهورية : ان الحضور المقتدر للوفد الايراني في مفاوضات فيينا، مؤشر على الهزيمة القطعية لسياسة الضغوط القصوى التي فرضها الاعداء ضد البلاد.

وتابع القول : لقد احرزت المفاوضات نحو 60 او 70 بالمئة من التقدم، ولو تحرك الامريكيون في اطر الصداقة، سنحقق النتيجة في غضون فترة قصيرة.

وعلي صعيد اخر، تطرق رئيس الجمهورية الى موضوع الانتخابات الرئاسية القادمة في البلاد، قائلا : نحن سنبذل جهدنا كي لا يؤدي وباء كورونا الى اعاقة المشاركة الجماهيرية في هذه الانتخابات، وسنتخذ كافة التدابير اللازمة في هذا الخصوص.
رقم : 928332
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