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الثلاثاء 20 نيسان 2021 ساعة 19:38

عراقجي: سنوقف المفاوضات متى ما اتجهت نحو مطالب اضافية

عراقجي: سنوقف المفاوضات متى ما اتجهت نحو مطالب اضافية
جاء ذلك في تصريح ادلى به عراقجي خلال اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الذي عقد عصر اليوم الثلاثاء في فيينا بمشاركة وفود ايران ومجموعة دول "4+1" والذي تقرر في ختامه مواصلة المفاوضات في الاسبوع القادم.

وفي الاجتماع تباحث المشاركون حول احدث اوضاع المشاورات الفنية والمسودات الاولية للنصوص وكيفية مواصلة المفاوضات.

واكد مساعد الخارجية للشؤون السياسية ورئيس الوفد الايراني للمفاوضات، من جديد مبادئ ومواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية بشان الاتفاق النووي والمسار الذي ينبغي المضي فيه، واصفا المسيرة الراهنة للمفاوضات بانها ماضية الى الامام قدما رغم المصاعب والتحديات القائمة.

واكد عراقجي في الوقت ذاته بان الوفد الايراني سيوقف المفاوضات متى ما اتجهت نحو مطالب اضافية وتضييع الوقت ومساومات غير منطقية.

وفي الاجتماع اتفق المشاركون على تشكيل فريق خبراء ثالث خلال الاسبوع القادم، فضلا عن فريقي الخبراء الحاليين (حول الغاء الحظر والنووي)، للبحث حول الترتيبات العملية اللازمة لتنفيذ الغاء الحظر ومن ثم عودة اميركا للاتفاق النووي.

وبعد ان تجري الوفود المشاركة مشاوراتها في عواصمها، سيستانف اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في الاسبوع القادم، فضلا عن متابعة المفاوضات الفنية والخبرائية.
 
رقم : 928341
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